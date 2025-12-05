En directo | Ayuso, sobre el Hospital de Torrejón: "Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia"

No se había pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la crisis en torno al Hospital de Torrejón desde que el miércoles pasado se conocieran los audios en que el CEO de Ribera Salud, el grupo que gestiona este centro hospitalario, instaba a directivos a priorizar procesos asistenciales rentables. Lo ha hecho finalmente hoy, en el acto de homenaje a la Constitución organizado por su gobierno en la Real Casa de Correos, para asegurar que "cualquier mala práctica será erradicada con contundencia".

En un discurso en el que ha dicho dirigirse especialmente "a los hijos de la Transición", la presidenta madrileña ha recalcado que hablar de las libertades recogidas en la carta magna es hablar de "responsablidad, de derechos y obligaciones”. Y en este sentido, ha señalado, “es obligación de todos cuidar unos servicios públicos de la máxima calidad y el gasto público, pues”, ha continuado, "recaudar es fácil, lo difícil es gestionar".

Entre esos servicios, ha destacado la sanidad. Tras reivindicar la madrileña como “una de las mejores del mundo”, en la que todos los ciudadanos son atendidos “sin una Visa por delante”, ha entrado directamente en el asunto. “Quiero dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”, ha señalado. “Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario y sus protagonistas: los madrileños”.

Asimismo, ha reclamado “la máxima confianza” para los “grandes profesionales del Hospital de Torrejón”. “Ni ellos ni ningún paciente serán tratados de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses”, ha enfatizado. “Esto es algo de lo que siempre nos hemos ocupado y no dudaremos, llegado el caso, en actuar con esa contundencia, desde la Comunidad”, ha remachado.

Durante su alocución, Ayuso ha insistido, por otra parte, en las acusaciones veladas a quienes están en romper la nación, “un grupo minoritario de resentidos”, ha dicho, que cultivan “pasiones de invernadero” para que esos hijos de la Transición “que no han vivido la España de bandos” sientan “una necesidad identitaria y de combate contra el otro”.

“Lo que nos enferma es alimentar lo que nos odia y nos empequeñece. Algo que desde hace tiempo se hace desde dentro de España y en colaboración con quien la detesta desde fuera, ante los ojos del mundo lo que nos aísla”, ha añadido.