Migraciones
Albares informa a Clavijo de los acuerdos alcanzados con Marruecos y garantiza colaboración en su próximo viaje
El ministro de Asuntos Exteriores y el presidente de Canarias acuerdan mantener la coordinación en los grupos de trabajo que afectan al archipiélago
Redacción
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle de los resultados de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los gobiernos de España y Marruecos.
Durante la llamada, el ministro trasladó al jefe del Ejecutivo autonómico los principales puntos recogidos en la Declaración Conjunta firmada en el encuentro bilateral, así como los distintos acuerdos alcanzados entre ambos países. Según fuentes oficiales, ambos dirigentes acordaron mantener la colaboración activa en los grupos de trabajo que afectan directamente a intereses estratégicos para Canarias, como la gestión migratoria, la conectividad o los aspectos económicos y comerciales.
Además, el ministro Albares expresó su plena disposición a colaborar en el próximo viaje institucional de Clavijo a Marruecos, con el objetivo de que resulte tan productivo como su anterior visita. “El ministro le ha garantizado su plena colaboración para que su próximo viaje a Marruecos sea un éxito, tal y como hizo en el viaje anterior”, señalan.
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- El Real Murcia se asegura un Primera División
- El Real Murcia consigue la épica en Copa y elimina al Cádiz
- Atropella con el coche a una joven que iba en patinete en Murcia y se da a la fuga
- La reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena
- Consulta el programa de actividades de la Navidad 2025-26 en Murcia