El Supremo avala la decisión del juez del caso Koldo de investigar por separado las adjudicaciones de obra que salpican a Cerdán
Rechaza el recurso que presentó Ábalos en contra de la división de la causa en dos piezas diferentes
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respalda la decisión adoptada por el magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en este órgano, al acordar formación de pieza separada en relación a adjudicaciones indebidas de obra pública en la parte de las pesquisas que salpican al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, por varios delitos de corrupción que apuntan al cobro de comisiones. Rechaza así el recurso presentado contra esta decisión por el exministro José Luis Ábalos.
Fue el pasado 23 de septiembre cuando el juez Puente acordó dividir la investigación que se realizaba hasta el momento. En la causa inicial, cuya instrucción ya ha concluido y está pendiente de apertura de juicio oral, se ven las presuntas irregularidades en los contratos de adquisición de mascarillas, y en la pieza separada que ahora se confirma se incluye todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente ilícitas de obra pública. Este este miércoles están declarando por estos hechos en calidad de imputados el ex CEO de Acciona y uno de sus colaboradores.
