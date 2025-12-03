Reacción de Junts
DIRECTO | Nogueras comparece en rueda de prensa para valorar los guiños de Sánchez a Junts tras la ruptura
Pedro Sánchez necesitará algo más que buenas palabras y decretos económicos para convencer a Junts para que vuelva a formar parte del catálogo de aliados en el Congreso. Las filas posconvergentes firmaron el divorcio con el PSOE de forma unilateral, y aunque Sánchez ha tardado más de un mes en asumir públicamente que lo que provocó la ruptura fueron sus incumplimientos, el 'mea culpa' que entonó el martes no es suficiente para que el partido de Carles Puigdemont regrese ya a la mesa de negociación.
Junts se ha tomado exactamente 24 horas para responder públicamente al presidente del Gobierno, aunque desde el partido ya exhibieron sus recelos al escuchar a Sánchez flirtear con Junts en antena. Este miércoles le responderá a partir de las 09.00 una rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, la líder de las filas en el Congreso, Míriam Nogueras.
Entre los compromisos, Sánchez impulsará desde el Consejo de Ministros medidas para flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables, junto con un acelerón a los procesos para desalojar inmuebles ocupados y medidas para hacer frente a la multirreincidencia. Junts valorará hoy si hay margen para una reconciliación.
Sigue en directo la comparecencia de Nogueras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ponen un teléfono móvil en la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
- En directo: Jimbee Cartagena-ElPozo Murcia
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
- Así sacará el futuro Arco Norte de Murcia miles de vehículos que colapsan a diario el nudo de Espinardo
- Los Alcázares construye uno de los pozos más grandes del municipio para evitar vertidos al Mar Menor
- El Consejo de Ministros da luz verde a la construcción del Arco Norte de Murcia
- La Inspección de Trabajo impone multas de más de 50 millones por fraude laboral a empresas de la Región
- El III Campeonato de Pizzas de España ya tiene a sus ganadoras: estas son las mejores de la Región de Murcia