Agresión sexual
El juez admite la denuncia de Errejón contra Elisa Mouliaá por calumnias y les cita el 12 de febrero
Esta misma semana Mouliaá solicitó la apertura de juicio contra el político y su condena a tres años de cárcel tras ser procesado por delito sexual
El juez Arturo Zamarriego ha admitido a trámite la querella que interpuso el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por las manifestaciones públicas que esta realizó tras denunciarle por agresión sexual. Según el auto de admisión de la querella, que cita a ambos para declarar el próximo 12 de febrero (a la misma hora), los hechos denunciados por el político "hacen presumir la posible existencia de delito de calumnia".
La admisión de esta querella se produce cuando Errejón ya ha sido procesado por la agresión sexual por tro juez de Instrucción de Madrid. Esta misma semana se conoció que representación letrada de Elisa Mouliaá había solicitado al instructor de este asunto, Adolfo Carretero, la apertura de juicio oral contra el que fuera líder de Sumar en Madrid. El abogado Alfredo Arrién pide para el político 3 años de cárcel y una indemnización de 30.000 euros por un presunto delito de agresión que habría cometido una noche de octubre de 2021 contra la actriz.
