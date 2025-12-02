Sánchez ve "chantaje" en las "falsas" acusaciones de Ábalos, pero descarta querellarse

Pedro Sánchez ha descalificado como "mentiras y falsedades" las acusaciones que, desde las horas previas a entrar en prisión, está lanzando José Luis Ábalos contra el Gobierno a modo de presión. Desde contradecir al jefe del Ejecutivo asegurando que sí mantuvo una reunión con Arnaldo Otegi para negociar la moción de censura hasta apuntar que su esposa, Begoña Gómez, participó en el rescate de Air Europa. Durante su ronda de entrevistas esta mañana en RAC1 y La 2 Cat señaló que todas las personas tienen derecho a defenderse y a reclamar su presunción de inocencia, "pero no a esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".

Pese a todo, el jefe del Ejecutivo ha rechazado por el momento cualquier tipo de querella. Eso sí, avisó que ni como Gobierno ni como partido van a aceptar "amenazas o chantajes" de personas o instituciones.

La financiación irregular del PSOE es una línea para los socios del Gobierno y Pedro Sánchez trata de sacudirse esta desconfianza que agita la oposición. "El PSOE no se ha financiación irreguarlamente", ha reiterado esta mañana durante su entrevista en La 2 Cat, de RTVE, para negar que esta conclusión pueda inferirse de los procedimientos judiciales abiertos. La Audencia Nacional está fiscalizando los pagos en efectivo a la trama Koldo por gastos que podrían suponer un ilícito de blanqueo.

"Su comportamiento ha hecho daño a esta organización y sus acusaciones sin fundamento responden únicamente a una actitud defensiva que busca aliviar su responsabilidad ante la justicia”, arremetían ya la pasada semana tras los primeros mensajes de Ábalos en forma de amenaza. Tras la ejecutiva del PSOE celebrada este lunes en la sede federal de Ferraz, los socialistas volvían a poner pie en pared ante las “acusaciones” que acotan al exministro y su asesor, ambos en prisión provisional sin fianza por el pelotazo de las mascarillas desde el pasado jueves.

Como en la primera entrevista donde anunció nuevos guiños a Junts para materializar acuerdos pendientes, Sánchez ha defendido la "tolerancia cero" de su organización contra los casos de corrupción, en contraste con la forma de actuar de los populares. Con o sin Presupuestos, Sánchez ha insistido en que no adelantará las elecciones generales.

En el Ejecutivo, al menos por el momento, sitúan a Cerdán al margen de la nueva estrategia de los otros dos implicados en la presunta trama de corrupción. Si bien dicen estar tranquilos ante su comparecencia en el Senado, que el PP ha fijado para el 17 de diciembre, fuentes de la ejecutiva socialista dejan entrever que no se fían al recordar que “tiene que decir la verdad”