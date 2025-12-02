Los Reyes inauguran la gran exposición que rescata la figura de Victoria Eugenia

Los Reyes inauguraron este martes en la Galería de las Colecciones Reales la exposición "Victoria Eugenia", un recorrido inédito por la vida, el papel institucional y las zonas menos exploradas de la bisabuela de Felipe VI. La muestra, que estará abierta al público a partir del miécoles y hasta abril de 2026, reúne más de 350 piezas procedentes de Patrimonio Nacional y de una larga lista de prestadores nacionales e internacionales. Es la primera vez que la institución dedica una monografía a una reina de España, un gesto que llega en pleno resurgir del interés por la figura de la mujer, también conocida como Ena. TVE estrenó la semana pasada una serie sobre su vida, basada en un libro de Pilar Eyre.

Los Reyes, con las autoridades que han asistido a la inauguración de la exposición, este martes en Madrid. / Casa del Rey

El director de la Galería, Víctor Cageao, dijo en la rueda de prensa de presentación que Victoria Eugenia "supo manejar los medios a su alcance para realzar su papel oficial y dar visibilidad a las causas sociales y humanitarias en las que se implicó". Participó en decisiones organizativas de la Cruz Roja española y la Liga Antituberculosa y en la creación de una Escuela de Enfermeras y de la Liga contra el Cáncer.

La mujer fue hija del Príncipe Enrique de Battenberg (1858-1896) y de la Princesa Beatriz del Reino Unido (1857-1944) y nieta de la Reina Victoria I de Inglaterra (1819-1901). Su educación se desarrolló en la corte británica durante los últimos años del reinado de su abuela. Conoció a su futuro marido durante la visita de Estado que el Monarca realizó a Inglaterra en junio de 1905. En enero de 1906 se anunció su compromiso con el Rey y, poco antes del enlace, Victoria Eugenia se retractó de su fe anglicana y se convirtió al catolicismo.

El atentado el día de su boda

El relato expositivo viaja desde el compromiso social que Ena desplegó desde su llegada a España hasta los episodios dramáticos que marcaron su matrimonio con Alfonso XIII. El atentado del día de su boda, la enfermedad de varios de sus hijos y el exilio tras la proclamación de la Segunda República trazan la biografía de una mujer a menudo relegada al papel de consorte desgraciada. La selección de cartas, objetos personales, ropa, joyas y documentos oficiales contrasta ese falso retrato y revela una personalidad más compleja y audaz para su tiempo. Sobre todo, desarrolló esa faceta cuando, ya en el exilio, la pareja se separó y culminó cuando Alfonso XIII murió. Victoria Eugenia se convirtió en una persona clave para los Borbones a la hora de decidir las alianzas matrimoniales y también conectó con la familia Grimaldi, en Mónaco, por la estrecha relación que se trabajó con Grace Kelly.