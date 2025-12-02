Baleares prorroga sus presupuestos tras la enésima ruptura entre PP y Vox: "La confianza se ha roto"

Baleares prorrogará los presupuestos de 2025 el próximo año tras la enésima ruptura entre PP y Vox en las islas. Tras no llegar a un acuerdo con los populares, los de Abascal han tumbado esta mañana en el Parlament el techo de gasto presentado por el Govern de Marga Prohens. Un rechazo que implica que el Ejecutivo no vaya a poder presentar unas nuevas cuentas autonómicas, por lo que los presupuestos de 2025 se prorrogarán de manera automática el próximo 1 de enero.

En un debate marcado por el distanciamiento y los reproches entre ambos partidos, Vox ha acusado al PP de no tener intención alguna de negociar los presupuestos mientras que los populares han asegurado que sus socios bloquean las cuentas por orden de su dirección nacional.

"La confianza se ha roto"

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se muestra muy crítica con el Govern de Prohens, acusándolo de "engañar" a su formación durante toda la legislatura y advirtiendo que la confianza entre ambos "se ha roto" en Baleares.

"Parece el día de la marmota, pero debe grabarse a fuego la fecha de hoy porque la confianza se ha roto. Su relación con Vox se ha basado en la arrogancia de quien se cree con mayoría absoluta y actúa con deslealtad institucional, pero nos ha subestimado. Carecen del activo más valioso en política, la palabra, el compromiso y la lealtad con sus socios preferentes", destaca Cañadas.

En este sentido, también afirma que el Govern "no tenía la menor intención de aprobar el techo de gasto" con el objetivo de "llegar vivos" a las elecciones de 2027. "Viven en una campaña permanente, su gobierno es un timo y una estafa permanente y no vamos a seguir aguantando sus mentiras. Nosotros seguiremos trabajando y no en periodo electoral", expresa la portavoz de Vox.

"Siguen órdenes de Bambú"

En el caso del Govern, el vicepresidente y conseller de Economía que hoy ha presentado el techo de gasto en el Parlament, Antoni Costa, responde de forma contundente a las acusaciones de sus socios. Así, Costa argumenta que Vox "no ha puesto ninguna condición encima de la mesa" para aprobar el techo de gasto y detalla que su voto en contra responde "a las órdenes enviadas desde Bambú" por parte de Abascal.

"Podemos decir claramente que Vox Baleares no ha establecido ningún condicionante para aprobar el techo de gasto, esto denota que su negativa responde en exclusiva a una estrategia de Vox nacional de decir que no a todos y cada uno de los gobiernos en minoría del PP en todas las comunidades. Vox Baleares no ha pintado nada en la negociación, actúan en función de lo que les ordena Bambú desde Madrid", expresa Costa.

El también portavoz del Ejecutivo añade que el objetivo era aprobar unos nuevos presupuestos, pero recalca que la prórroga presupuestaria permite al Govern seguir funcionando con total normalidad. "Tenemos unos presupuestos vigentes aprobados solo hace unos meses que nos han permitido gobernar con tranquilidad", afirma. No obstante, Costa insiste en que durante los próximos meses seguirán trabajando para intentar sacar adelante unas nuevas cuentas.

El PSOE pide elecciones

En el caso de la oposición, el PSIB-PSOE ha pedido al Govern que convoque elecciones anticipadas por "el bloqueo y la inestabilidad" en la que se encuentra actualmente la legislatura. Asimismo, el portavoz de los socialistas, Iago Negueruela, incide en que el Govern "ha conseguido su objetivo" de no aprobar el techo de gasto.

"Cada vez que negociábamos con usted iba poniendo nuevas reglas, hay que elogiar el arte que tiene de negociar algo para que no se apruebe. No quería techo de gasto porque no quería en ningún caso negociar los presupuestos, prefieren estar como están", señala Negueruela en alusión al conseller Costa. Un argumento que también ha compartido el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. "Usted nunca ha querido aprobarlo por un cálculo electoralista. Si yo ahora me planto y le digo que Més vota a favor del techo de gasto a usted le pega un parraque", expone Apesteguia.

No habrá elecciones anticipadas

A pesar de que Baleares vaya a prorrogar las cuentas, no habrá elecciones anticipadas. Así lo expresó hace unas semanas la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien señaló que el escenario político en las islas es de estabilidad.

Este Govern tiene unos presupuestos aprobados desde el pasado mes de julio, el escenario es de estabilidad a pesar del ruido parlamentario. Tenemos las herramientas para continuar gobernando y ofreciendo estabilidad. Sabemos que somos un Govern en solitario desde principio de legislatura, siempre hemos tenido clara nuestra hoja de ruta y ahora seguimos igual con la misma tranquilidad. No hay parálisis parlamentaria", destacó Prohens.