El PP citará a Santos Cerdán, Antonio Hernando y al hijo de Ábalos en el Senado

"El sanchismo empieza a cantar", afirmó el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, después de avanzar que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado para que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, comparezca en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ el próximo 17 de diciembre.

Además, comentó en rueda de prensa que también harán comparecer a Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos que denunció en una entrevista en ‘El Mundo’ que “Cerdán le ofreció un cheque en blanco” a su padre “en nombre” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y a Antonio Hernando, exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia y actual secretario de Estado de Telecomunicaciones que se reunió con Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que lideró una presunta operación de desprestigio contra jueces, fiscales y agentes de la UCO.

Tellado volvió a presumir, como hiciera Feijóo el mismo domingo en la concentración multitudinaria del Temblo de Debod en Madrid, de ser la única formación capaz de organizar una protesta de esas características en apenas cuatro días, en un nuevo dardo velado a Vox. Un acto que sirvió para denunciar los actos de corrupción que acechan al Ejecutivo.

El número dos del PP puso fecha a la comparecencia de Cerdán en la comisión de investigación impulsada por su partido en la Cámara Alta, la misma a la que acudió recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cerdán acudirá el antepenúltimo día de la campaña electoral de Extremadura, que comienza este próximo viernes, y tendrá que dar explicaciones, según anunció el secretario general de los conservadores, sobre los ofrecimientos que habría hecho a Ábalos a cambio de que dejase el escaño, cosa que finalmente no sucedió, por lo que el exministro pasó al Grupo Mixto después de ser expulsado del Grupo Socialista. También sobre las mordidas del 2% que presuntamente habría cobrado de Acciona a través de la empresa Servinabar, de su socio Antxon Alonso. Además, y aunque aún no hay fecha, será llamado el hijo de Ábalos "para que nos explique la oferta de trabajo de la mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero que un número dos de Pedro Sánchez le hizo a otro número dos de Pedro Sánchez", señaló Tellado sin mencionar ni a José Blanco ni a la empresa Acento, en la que el exministro socialista es socio del exministro del PP Alfonso Alonso.

Preguntado sobre si llamarían también a declarar a este último, Tellado evitó contestar. Se da la circunstancia, como el mismo número dos de los populares recordó, que Antonio Hernando estuvo también en Acento antes de volver a trabajar a las órdenes de Sánchez en Moncloa a partir del año 2021, coincidiendo precisamente con la crisis de gobierno que supuso la salida de Ábalos de la cartera de Transportes.

Noticia en elaboración.