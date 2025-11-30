Siga en directo la concentración del PP en Madrid en contra del Gobierno tras el ingreso de Ábalos en prisión

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una concentración "cívica", "abierta" y "sin siglas" este domingo en Madrid contra el Gobierno, ya que, según ha dicho, no pueden permanecer "impasibles" ante los casos de corrupción que están conociendo. A su entender, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no es un hombre "rodeado de manzanas podridas" sino que la "manzana podrida" es él.

Así ha reaccionado Feijóo después de que el Tribunal Supremo haya acordado enviar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de las mascarillas. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

En una rueda de prensa en la sede del PP, ha indicado que la encarcelación de Ábalos y Koldo García, la tercera para 'el clan del Peugeot' tras la de Santos Cerdán, exnúmero tres del PP, "no puede interpretarse como un hecho aislado" sino que "es un ejemplo más" de la "degeneración que acompaña a Sánchez incluso desde antes de llegar al poder". Feijóo ha negado que Pedro Sánchez sea "un hombre rodeado de manzanas podridas", ya que, en su opinión, es él la "manzana podrida" y "todo lo que está a su alrededor se ha acabado descomponiendo". "Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel; el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa", ha enfatizado.

Feijóo ha llamado a los aliados del PSOE a desmarcarse. "Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagarán. Ya lo están haciendo pero la mayoría de los españoles no podemos callar ni permanecer anestesiados", ha manifestado.

Séptima protesta

Por eso, ha apelado a "todos los ciudadanos que quieren hablar" y a los que Sánchez "no les da voz" --por no convocar elecciones-- a concentrarse "de forma abierta y cívica" este domingo, "no para beneficio de ningún partido sino en defensa de España". Se trata de la séptima protesta en la calle que convoca Feijóo desde su llegada a la Presidencia del PP.

"El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen", ha asegurado el jefe de la oposición, que ha señalado que esa protesta será a las 12.00 horas en el Templo de Debod de Madrid.

Feijóo ha reconocido que el domingo "hará frío en Madrid" pero ha recalcado que "el país no merece que los representantes de una España decente" se queden quietos. "Yo no lo voy a hacer. Yo estaré en la calle con los españoles", ha aseverado.

Una protesta "sin siglas"

En cuanto a si espera que acudan a esa protesta cargos de Vox, Feijóo ha señalado que es una convocatoria "abierta a todos los ciudadanos" en la que "no habrá siglas", por lo que puede asistir "cualquier persona decente" que quiera defender "el Estado de Derecho, la democracia y la decencia en la política". "Por tanto, cualquier partido que crea en la decencia, que crea en la independencia del Poder Judicial, que crea en el Estado de Derecho, está invitado a esa concentración cívica y abierta a todos los ciudadanos", ha resaltado.

En cuanto a si el PP descarta por completo presentar una moción de censura, el presidente del PP ha indicado que si se hubiese "precipitado" registrandola "sin los apoyos necesarios y sin toda la información" que ahora conocen, se habría "equivocado". "Creo que he acertado y espero seguir acertando en el futuro y cuando tenga que decir algo, no se preocupe que se lo diré", ha añadido.

Una relación "inexistente"

Al ser preguntado cómo van a ser sus relaciones con el Gobierno a partir de ahora y si podría haber una ruptura, en línea con el paso de Vox de no asistir a actos a los que va el Ejecutivo, Feijóo ha dejado claro que seguirá acudiendo a los actos institucionales. Eso sí, ha admitido que su relación con el Ejecutivo de Sánchez es "inexistente". Con este Gobierno no se puede tener una relación de confianza, porque este Gobierno está bajo sospecha. Y cuando alguien está bajo sospecha, no se le puede dar confianza", ha afirmado.

Interrogado después si ve herido de muerte a Pedro Sánchez aunque no vaya a haber elecciones, Feijóo ha indicado que "cualquier gobierno europeo ante cualquiera de los hechos" que se están produciendo habría "ya convocado elecciones" porque "no tiene precedentes" en la historia democrática de España. "Nunca jamás los dos secretarios y números dos de un partido político han entrado en la cárcel y nunca jamás la familia de un presidente del Gobierno ha estado en el banquillo de los acusados o en el banquillo de los investigados", ha resaltado.

Ábalos, contra Begoña Gómez

Cuestionado por las declaraciones de Ábalos en 'El Mundo' en las que asegura que investigar a Air Europa sería abrir "el melón" y que ahí se podría llegar a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, ha asegurado que se trata de unas acusaciones de "extrema gravedad". "Que el ministro responsable de aerolíneas y transporte aéreo señale a la mujer del presidente del Gobierno como intermediaria en el rescate de más de 400 millones de una aerolínea española es una acusación sin precedentes en la democracia de nuestro país", ha subrayado.

Así, ha hecho hincapié en que Ábalos era el ministro del que dependía navegación aérea y ha añadido que con esas declaraciones está realizando "una acusación directísima a la mujer del presidente del Gobierno", quien, "participó en el acuerdo del Consejo de Ministros que otorgó el rescate" a Air Europa. "Vamos a ver qué es lo que da de sí esta acusación que me parece gravísima y sin precedentes", ha finalizado.