Concentración del PP
Ayuso recurre al terrorismo y Venezuela para cargar contra Sánchez: "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra"
"Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado lejanísimo", ironiza la presidenta madrileña en el Templo de Debod
Víctor Rodríguez
El pasado viernes, en la presentación del belén instalado estas navidades en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacía un llamamiento a la reconciliación y el entendimiento. "En estos tiempos de profunda división toca empezar por apartar lo que nos enfrenta y separa en la vida diaria. Sin esperar a que lo hagan los otros", decía. "Debemos tratar de, en un tiempo marcado por la violencia, los prejuicios, el individualismo y los modelos económicos excluyentes, construir puentes para entendernos y encontrarnos".
Apenas 48 horas después, la presidenta madrileña ha acusado a Sánchez de levantar esa división entre españoles y ha vuelto a las arremetidas contra él. "España está abandonada a manos de una mafia, que no un gobierno", ha señalado este mediodía durante su intervención en el acto 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?' convocado por el Partido Popular en el Templo de Debod de Madrid, a menos de un kilómetro de la sede del PSOE en la calle Ferraz. "Un proyecto totalitario que solo está entregado al poder", ha insistido "una mafia que lo único que necesita es tenernos divididos, enfrentados, despistados para que no gobierne el otro".
"Ese es el leit motiv", ha abundado, "que ser de izquierdas o de derechas pese más que ser decente y hacer las cosas bien". El Gobierno, ha asegurado, es "una mafia que no solo pretende abrir viejas heridas, es que busca provocarlas, fabrica bandos en España, y eso es imperdonable".
Ayuso ha cargado también contra los socios de Gobierno y parlamentarios del PSOE, a los que ha acusado de estar "implicados en la mafia", pero ha dirigido su discurso especialmente hacia el apoyo al Ejecutivo de Bildu. "Esta coalición se fundamenta sobre la peor trama de corrupción que puede haber, que es blanquear a Bildu", ha comenzado diciendo para vincular después al Ejecutivo con el terrorismo. "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez", ha proclamado. "No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez", el que, ha enfatizado, "dijo que que no pactaría con ellos, que se acordaba de Ernest Lluch". "Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado lejanísimo", ha ironizado.
Ante miles de concentrados, hasta 80.000 según los organizadores 40.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid, que desde casi una hora antes empezaban a llenar la explanada con alguna pancarta reivindicando la independencia judicial y la separación de poderes y pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones, pero sobre todo con numerosas banderas españolas de plástico, la dirigente madrileña ha aludido también a Venezuela.
"Sánchez pretende que nos acostumbremos a lo que no es normal, a que la mentira sea el programa electoral, a que tengamos a un presidente del Gobierno perdedor", ha enumerado para remachar: "Así es como Maduro llegó al poder".
Ayuso, que ha definido el actual como el "momento más crítico en 47 años de democracia", ha llamado a la movilización, "a dar todas las batallas sin complejos". Y ha sido especialmente dura con los que ha llamado "tibios".
Antes que la presidenta madrileña ha tomado la palabra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quien ha reclamado las urnas. "No deberíamos estar aquí", mostrando oposición, ha manifestado el regidor madrileño, "deberíamos estar demostrándolo en unas elecciones generales", ha señalado.
- Frescos al corte y 1.724 metros cuadrados: así es el nuevo supermercado que ha abierto en la Región de Murcia, Hiberber
- Viajeros en motocicleta llegan al pueblo murciano de Cehegín y se quedan de piedra: 'Un impresionante tesoro medieval con muchísimo que ofrecer
- Consulta la tabla: los funcionarios de la Región de Murcia cobran, de media, 7.000 euros menos que los de Madrid
- Richard Gere y miles de 'seres de luz' iluminan la Navidad en Murcia
- El 'doble' de Richard Gere en Murcia revoluciona la Arrixaca en su visita al hospital
- Estos son los festivos de diciembre en la Región de Murcia
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Dos mujeres sorprenden a un albañil 'desnudo y excitado' en su piso de alquiler de Murcia