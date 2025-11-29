Turull responde a Feijóo: "No debe pedir ayuda a los empresarios, debe pedir perdón"

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha asegurado este sábado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no debe "pedir ayuda a los empresarios" para que Junts apoye una moción de censura contra Pedro Sánchez, sino que debe "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

En su intervención en abierto ante el Consell Nacional de JxCat, Turull ha respondido al llamamiento que hizo el viernes Feijóo a los empresarios catalanes en un acto de la patronal Foment del Treball en Barcelona, en el que dijo que le faltaban "votos de los suyos" para que esta eventual moción de censura salga adelante. "En esta sala seguro que hay mucha gente que ha votado a Junts y que no comparte la estrategia y la deriva ética y legislativa que está siguiendo este Gobierno", declaró el viernes, apelando directamente a los asistentes. "Les voy a hablar claro: no me faltan ganas, me faltan votos, entre comillas, de los suyos", remató, incluyendo también a quienes pudieran haber votado a ERC.

El secretario general de JxCat, que ha tachado de "osadía" el llamamiento de Feijóo, ha sostenido que el dirigente popular debería disculparse ante la sociedad catalana "por pedir a tantos empresarios que se vayan de Cataluña y no pedir que vuelvan". El partido de Carles Puigdemont anunció hace un mes que rompía con Sánchez, pero dejó claro que eso no implicaba cambiar de opinión respecto a su negativa a facilitar la destitución del presidente español.

Además, ha recordado que el PP "también tiene que pedir perdón a los barceloneses y a los catalanes por la moción de censura preventiva que le hizo a Xavier Trias pactando con Jaume Collboni", en referencia al apoyo de los populares al candidato socialista a la alcaldía de Barcelona en 2023. Turull ha insistido en que Junts no es "la muleta de nadie" y que solo se mueven en defensa de Cataluña, y que han sido "consecuentes" con sus planteamientos al romper sus acuerdos con el PSOE.

En esta línea, ha emplazado al conjunto de militantes y cuadros de JxCat a "no dejarse impresionar" ni caer en la tentación de "dar volantazos" para no dejar de ser "aquella formación serena, que trabaja incansablemente para ser una alternativa en Cataluña".

También ha hecho referencia al reciente informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, un "gran paso para visualizar el retorno" a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que marcará "un antes y un después en el tablero político actual".

No caer en la "deriva"

Por otro lado, Turull se ha referido a la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, que proyecta un crecimiento de la formación xenófoba Aliança Catalana hasta los 19 escaños en el Parlament y un eventual empate con Junts, de la que ha criticado sus "sesgos".

El secretario general de JxCat calificó Aliança Catalana de "populismo descarnado". Y ha alertado de que el catalanismo "no puede caer en un proyecto excluyente que base su propuesta en el odio, el miedo y la división" y ha advertido de que ni Junts ni el país pueden entrar en "la deriva de transformar el malestar en odio y la incertidumbre en exclusión".