Casa Real
La princesa Leonor participa en una práctica de supervivencia en la Academia del Aire de San Javier
Los alumnos pusieron en práctica conocimientos adquiridos en SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción)
EFE
La princesa Leonor ha participado junto con el resto de sus compañeros de formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) en un ejercicio de tres días de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles.
La princesa de Asturias, que ingresó a principios de septiembre en la Academia del Aire como alférez y alumna de 4º curso tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada, ha concluido este viernes este ejercicio, denominado Devas, iniciado el miércoles, del que informa el Ejército del Aire y del Espacio en su perfil de X junto con varias fotografías.
Según explica, en esta actividad de tres días los alumnos pusieron en práctica conocimientos adquiridos en SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción) de nivel B impartidos por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento.
El ejercicio contó con apoyo del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y la unidad Ala 49, que participó con un helicóptero.
Durante la actividad, los futuros oficiales aplicaron técnicas de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles, mientras que los alféreces hicieron prácticas de mando, lo que permitió ofrecer a los alumnos un entorno de adiestramiento más completo y realista, así como fortalecer su preparación para operaciones reales, destaca el Ejército del Aire y del Espacio.
