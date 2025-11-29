Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas

La exconsellera de Interior en la Comunitat Valenciana, Salomé Pradas, asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar al que fuera president de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre las 14 horas. Así lo ha asegurado en una entrevista que se emitirá en el programa de La Sexta 'Salvados' el próximo domingo sobre las 21.30 horas.

La que fuera máxima responsable de Emergencias manifiesta que recibió la orden sobre las dos de la tarde por parte del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien en su declaración ante las preguntas de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sí admitió que fue él quien agendó la comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro ese mismo día.

Cuenca admitió ante la jueza de la dana que él sí sabía donde estuvo Mazón toda la tarde del 29-O y que lo tenía perfectamente localizado, al igual que otra persona de Presidencia de la Generalitat, que fue la que reservó en el restaurante ubicado en el barrio de la Seu-Xerea del distrito de Ciutat Vella de València por orden suya, ya que Cuenca es quien se encarga de la agenda del presidente de la Generalitat desde julio de 2023.

"¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando en una comarca de nuestro territorio?", se pregunta Salomé Pradas ante el periodista Gonzo. "Por responsabilidad" -aclara- se saltó la orden: "A veces soy un poco inconformista con lo que me plantean y yo, directamente, llamo al president".

Mazón y Vilaplana. / L-EMV

En el avance de la entrevista, Pradas detalla su versión el día de la catastrófica dana, que arrasó seis comarcas de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que causaron 229 víctimas mortales: "Recibo la llamada del president [Mazón] y yo ahí le informo de la dificultad de poder a acceder a Utiel y Requena. Incluso ya se empezaba a hablar de desembalses de Forata". Entonces, Gonzo le pregunta si conocía donde estaba el president en ese momento, ante la respuesta negativa de la exconsellera.

Al final del avance, el presentador le pregunta a Pradas si notó preocupado a Carlos Mazón aquel día. "No" dice de manera contundente y demoledora mientras se encoge de hombros. En la entrevista Pradas contará este y otros "detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico en décadas de la Comunitat Valenciana, con 229 muertos".

"(Mazón) no me cogía el teléfono"

Por otro lado, Pradas también cuenta que Mazón "no le cogía el teléfono" a las 19.10 de la tarde y por ello no pudo informar del envío del ES-Alert ni de la decisión del contenido para mandar a los móviles de los ciudadanos. La intención era la de "informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de lanzar" el aviso, pero no para "pedir ni opinión ni valoración".

¿Nueva declaración?

En ese sentido, la jueza de la dana ha ofrecido a Pradas volver a declarar y esta ha asegurado que en este momento "no se está valorando" porque "todavía quedan muchas diligencias importantes por practicar".

Al respecto, la exconsellera reitera que en su declaración ante la instructora contó "toda la verdad sobre lo sucedido y vivido el día 29 de octubre". No obstante, añade: "Si mi defensa considera que en algún momento es aconsejable que declare de nuevo para aclarar algún aspecto a raíz de las diligencias que se vayan practicando, no tendré ningún inconveniente en hacerlo". También este viernes, la jueza ha descartado "por el momento" volver a citar a Maribel Vilaplana. Sobre esta cuestión, fuentes del entorno de la comunicadora han señalado que se reafirma en lo dicho en sede judicial y no hay "nada más que aportar".

La entrevista de este domingo a Salomé Pradas llega más de un año después de su cese de la consellería y con Mazón ya fuera del cargo de president.