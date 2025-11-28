Juicio al fiscal general
Los fiscales progresistas urgen al Supremo a dictar ya la sentencia que condena al exfiscal general: "Sin motivación no hay justicia"
La asociación que presidió el propio García Ortiz reclama conocer la motivación por la que el Supremo le ha inhabilitado por dos años
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha vuelto a salir en defensa del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz con un comunicado. En esta ocasión reclama al Tribunal Supremo que haga pública la sentencia, cuyo fallo adelantó la semana pasada, en el que se le condenó a dos años de inhabilitación, porque, según argumenta, "sin motivación no hay justicia".
La asociación que presidió el propio García Ortiz y su sucesora al frente de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, "desea trasladar a la ciudadanía su profunda preocupación ante el hecho de que, más de ocho días después de que el Tribunal Supremo anunciara el fallo condenatorio contra el fiscal general del Estado, la sentencia siga sin motivación pública".
En su opinión, "la conmoción que aquella decisión provocó en la opinión pública no ha remitido" y "la falta de fundamentación jurídica mantiene a la sociedad -y al propio afectado- en un estado de incertidumbre incompatible con el funcionamiento regular de la justicia en democracia".
No es la primera vez que los tribunales adelantan el fallo de una sentencia, especialmente en el Supremo, que lo hizo cuando procedió a la ilegalización de Batasuna, pero también cuando elevó de nueve a 14 años la condena de los violadores de una joven en San Fermín, conocidos como La Manada. También resulta una práctica habitual en el Tribunal Constitucional, sobre todo, cuando las sentencias incluyen votos particulares -como en este caso-, porque su redacción suele retrasar la publicación oficial de la resolución.
La asociación, por el contrario, argumenta que no se trata de "un litigio ordinario", sino de la "primera causa penal en la historia contra un fiscal general del Estado en ejercicio, una figura que encabeza una institución constitucional, y cuyo enjuiciamiento tiene una evidente trascendencia democrática, institucional y social", lo que obliga a "estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías, no procedimientos abreviados ni prácticas propias de asuntos de naturaleza completamente distinta".
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- Esta es la pastelería del centro de Murcia donde se puede comprar la tradicional 'torta de chicharrones': 'Lo mejor que hay en el centro de Murcia
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Decathlon inaugura esta tarde su nueva tienda en el centro de Murcia con Alejandro Valverde
- Mula, el pueblo de Murcia donde se filmó la adaptación de una famosa novela de Almudena Grandes: 'Paisaje esplendido, dulce en el llano sembrado de huertas
- Fernando López Miras, a 60.000 euros del presidente autonómico que más cobra