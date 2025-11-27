Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado advierte a Moncloa que incurrirá en delito de desobediencia si no le remite las agendas de Begoña Gómez y datos sobre sus viajes con Álvarez
Reclaman que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se remitido dicha información al Juzgado
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, ha dictado una providencia en la que apercibe a Presidencia de Gobierno de que puede incurrir en un delito de desobediencia en el caso de no remitir determinada información que solicitó respecto de la asistente de Begoña Gómez, como son sus agendas, datos sobre los viajes que hayan podido realizar o información sobre otras ayudantes que tuvieron cónyuges de presidentes del Gobierno anteriores.
En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también reclama que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se ha remitido dicha información al Juzgado y que en caso de no remitirla "ni alegar las causas que imposibilitan su remisión" se enfrentan a una imputación por este posible delito.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Apunta con una pistola a la conductora que le pitó para no atropellarlo en San Pedro del Pinatar