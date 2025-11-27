Cuatro ex presidentes autonómicos de tres partidos distintos reclaman reformar ya el sistema de financiación

En el último coloquio del Foro España 360 organizado por Prensa Ibérica y clausurado este jueves en Madrid, cuatro ex presidentes autonómicos de tres partidos políticos distintos reclamaron una reforma del sistema de financiación caducado desde hace más de una década. Los ex presidentes socialistas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, José Montilla y Ximo Puig, la ex presidenta popular de Aragón Luisa Fernanda Rudi y la senadora y ex presidenta de Navarra, Uxue Barcos, de Geroa Bai, coincidieron, en una charla moderada por el director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, en la necesidad de acordar un nuevo sistema que sustituya al actual, que como recordó el president Montilla data de 2009 y que caducó en el año 2014.

Aunque cada uno puso sus condiciones. Rudi, que se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la España más despoblada, "porque aquí estoy en minoría, y no ideológica, porque si estuviera aquí el presidente Barbón [Adrián, presidente socialista del Principado de Asturias, que había intervenido previamente en el evento] me daría la razón", y sus tres compañeros de estrado que exista corresponsabilidad fiscal. "Hay que estar al gasto y al ingreso", sintetizó Puig, presidente de la Generalitat valenciana hasta el año 2023.

Noticia en elaboración.