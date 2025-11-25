El expresidente Jordi Pujol no se conectará al juicio hasta que declare en mayo

Desde que este lunes el presidente de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, eximió de asistir al juicio a los acusados que así lo deseasen, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ya no se ha conectado a las sesiones este martes. Fuentes de su entorno señalan que no lo hará hasta que le toque declarar, lo que está previsto cuando termine toda la prueba, el próximo mes de mayo.

Los que sí han venido hasta la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) han sido todos sus hijos: Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Oleguer y Pere, pese a que también ellos podían haberse evitado el desplazamiento al tribunal que entre sus virtudes no cuenta con las buenas comunicaciones. La mayoría de los imputados han asistido a la segunda sesión del juicio.

La sesión de este martes se reanudó con las cuestiones previas que planteó el abogado Pau Ferrer, en nombre de Mireia, Marta, Oleguer y Pere, se encomendó al BOE y a un libro sobre Banca Catalana (Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis), que quebró en 1982, lo que dio lugar a una querella contra el expresidente catalán que terminó archivada.

Con ellos trata de demostrar que el dinero en Andorra procedía de la herencia que dejó a la familia el abuelo Florenci, lo que serviría para negar el origen ilícito del dinero y con él el delito de blanqueo de capitales. Tanto el libro como el BOE se centran en Florenci Pujol, con el objetivo de acreditar que la fortuna procedía de una herencia. El primero cuenta que el padre del expresidente catalán, fundador de Banca Catalana, se dedicó al contrabando de divisas durante el franquismo.

Por su parte, el Boletín Oficial del Estado aportado, de 1985, recoge una lista de contribuyentes sancionados o investigados por tenencia de activos en Suiza, entre quienes se encuentra Florenci Pujol. Esos fondos, según la defensa de la familia Pujol, fueron los que acabaron en cuentas corrientes en Andorra.

La procedencia del dinero

El esfuerzo de la familia Pujol en aclarar la procedencia del dinero resulta clave para que exista el blanqueo o no. Y fue acompañado por los de los abogados de los empresarios, que insistieron en que cuando Anticorrupción dice que su origen es "desconocido" les genera indefensión. El letrado Pau Ferrer, en nombre de cuatro de los hijos de Pujol (Mireia, Marta, Oleguer y Pere) presentó al tribunal documentación tributaria de los mismos e insistió en sus alegaciones en la "lesión del derecho de defensa" por la inconcreción en la acusación del fiscal, un argumento repetido por las defensas.

En esta línea, Luis Jordana de Pozas, abogado de Bernardo Domínguez, el empresario mexicano que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola, se preguntó: "Si los fondos son desconocidos, ¿cuál es el antecedente del delito de blanqueo? Exactamente ninguno, ninguno, ninguno". El abogado Fermín Morales, defensor de Francesc Robert, exdirector de la TV de Andorra vinculado a Jordi Pujol Ferrusola, recordó que la justicia del país vecino excluyó en las comisiones rogatorias que se persiguiera los delitos de defraudación de Hacienda y blanqueo. "No había una homogeneidad legislativa entre los dos Estados respecto al blanqueo", subrayó

Por su parte, José María Fuster-Fabra, en nombre del empresario Josep Mayoral, lo expresó de forma similar, tras señalar que lo que en principio "parecía un delito de tráfico de influencias se acabó convirtiendo en un delito blanqueo de capitales, que se ha convertido en una especie de comodín del público", siempre acompañado del de asociación ilícita. El resto de abogados defensores alegaron también la presunta vulneración de derechos fundamentales y la prescripción del delito por el paso del tiempo.