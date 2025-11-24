Yolanda Díaz y Sumar llaman a movilizarse en las calles contra la condena al fiscal general: "Hay que celebrar la indignación"

El socio minoritario del Gobierno llama a responder en las calles ante la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, ha llamado en los últimos días a manifestarse en las calles frente al fallo, que inhabilita para el cargo durante dos años al todavía jefe de la fiscalía.

Lo volvió a hacer este lunes, un día después que tuviera lugar una concentración frente al Tribunal Supremo a la que acudió medio millar de personas, y a la que acudió la exfiscal general y exministra de Justicia, Dolores Delgado, y el exmagistrado Baltasar Garzón.

"Hago un llamamiento a las gentes demócratas para que salgan a defender la democracia", defendió Díaz en una entrevista en TVE, tras llamar este fin de semana a "movilizarse" tras la condena a García Ortiz, a quien describió como "un fiscal magnífico" y "un hombre inocente".

La vicepresidenta aseguró que el fallo es "una sentencia política" y criticó que no se haya publicado aún la sentencia donde motive el fallo. "Hay indignación social, la gente sabe lo que ha pasado", continuó Díaz en la entrevista, donde criticó la "brutal persecución" que pesa sobre el fiscal general "desde que fue nombrado". "La persecución ha sido increíble". "Estamos asistiendo a una intervención en la política española".

La dirigente aseguró este lunes a primera hora que el fallo del Supremo marca "un punto de inflexión" por el que "parte de la judicatura se cree impune y ha tomado parte vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación de poderes". En este sentido, continuó asegurando que "ha llegado la hora de dar un paso adelante", antes de pedir a los españoles que "se movilicen en defensa de la democracia".

Yolanda Díaz hizo referencia a un escenario bélico y aseguró que "la extrema derecha, que ya ha cooptado completamente al señor Feijóo, está en guerra". "Están intentando desestabilizar todas y cada una de las instituciones".

En el mismo sentido se pronunció su partido, Movimiento Sumar, y su coordinadora, Lara Hernández también hizo un alegato por las movilizaciones sociales tras la condena al fiscal general.

"Se han producido estas convocatorias espontáneas este fin de semana y debemos celebrar que exista esta indignación, este enfado respecto al fallo", defendió la dirigente, que apuntó a que "el juicio no solo va del fiscal general del Estado, sino de esta ofensiva reaccionaria a los pilares básicos del Estado de derecho". Además, aseguró que el objetivo también era "atacar al Gobierno de coalición".

También los ministros de Sumar siguen reaccionando y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, defendió este lunes que el fallo es una "maniobra" de la judicatura para "interferir" en el ámbito político. "Maniobras como la ignominiosa condena del fiscal general que pasará a la historia como uno de los intentos más descarados por parte de la judicatura reaccionaria de interferir en la vida política del país", criticó, en un desayuno informativo de Europa Press.

En IU también criticaron duramente el fallo. El coordinador federal de IU y candidato a las elecciones andaluzas, Antonio Maíllo, defendió este lunes en RNE que el fallo condenatorio sin la elaboración de la sentencia es "una falta de respeto" que "quiebra la lealtad de instituciones".

El dirigente lo llegó a calificar como "un golpe institucional" y "una sentencia casi prevaricadora", y advirtió que "el desprestigio de la justicia se construye así, con juicios que tenían la sentencia tomada antes de que se celebrara". En este sentido, defendió que el juicio fue una "vergüenza": "Es una señal clara de que aquí hay operadores que van contra el gobierno y que van contra la democracia".