Ábalos pide cuentas a Puente por un supuesto cobro irregular de dietas y "amaños" en contratos en el Puerto de Valencia

El exministro socialista José Luis Ábalos, investigado en el Tribunal Supremo por su supuesta participación en el llamado 'caso Koldo', ha registrado un escrito en el Congreso denunciando supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el Puerto de València y pidiendo explicaciones al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Ábalos se hace eco de informaciones periodísticas que implican a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, propuesta por el Consell de Carlos Mazón, en un supuesto cobro irregular de dietas en viajes de trabajo, cifrado n unos 15.000 euros.

Ábalos, a quien se atribuye haber colocado a amigas en empresas publicas sin ir a trabajar, también alude a supuestas irregularidades en contrataciones "presuntamente fraudulentas", como un encargo a una firma de abogados y la contratación de cinco personas sin respetar los principios de igualad, mérito y capacidad.

En este contexto, pide al Ministerio que aborde estas denuncias y pregunta qué medidas se han adoptado hasta ahora en la el organismo público Puertos del Estado y si van a encargar una auditoria sobre estos hechos. Ábalos siempre ha reprochado a Puente que encargara unilateralmente una auditoría sobre su etapa en el Ministerio, un informe que desveló "irregulariades".

Otra pregunta para Marlaska por diputadas del PP

No es la única pregunta que ha registrado el ahora diputado del Grupo Mixto, pues también recoge la denuncia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Gabriel Losada, criticando una visita de dos diputadas del PP, Ana Vázquez e Irene Garrido, a un barrio de Vigo y acusándolas de echar por tierra investigaciones contra el narcotráfico en la zona.

En concreto, el exdirigente socialista pregunta a Interior cuáles fueron las consecuencias de esa visita de las diputadas del PP y qué medidas se han adoptado contra ellas en caso de confirmarse que su presencia alteró una operación antidroga.