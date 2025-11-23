El socio de Cerdán y su mujer tras la detención de Koldo: "Se libra, de momento no aparece su nombre, solo Ábalos"

La operación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló el 21 de febrero de 2024, en la que se llevó a cabo la detención de Koldo García, provocó la alarma entre los integrantes de la trama, según se constata en el informe policial de 11 de octubre, al que ha tenido acceso esta redacción. En este oficio los agentes destacan que el 21 de febrero de 2024 Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000 SL, recibió de su mujer, Karmele Atutxa, el enlace de una noticia en la que se aludía al arresto del que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Atuxta contesta entonces con preocupación: "Se libra, de momento no aparece su nombre, solo Ábalos". Sin embargo, al recibir unos segundos después otro mensaje de su marido en el que se incluía una fotografía de una nueva noticia que sí aludía a Cerdán, en este caso como "el primer padrino que tuvo Koldo dentro del PSOE", esta mujer responde con evidente temor: "Uff. Yo lo he leído en otro".

Santos Cerdán se aloja en Milagro, su localidad natal, un día después de salir de prisión / efe

En el informe de la UCO se constata que este miedo se trasladó al propio Cerdán y su entorno familiar, pues todos ellos dejaron de usar la tarjeta de crédito de la empresa Servinabar, con la que hasta ese momento habían realizado pagos por un valor de 33.574 euros. Así, el último abono fue efectuado el 19 de febrero de 2024, un día antes de la detención del exasesor de Ábalos por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación al pelotazo del comisionista Víctor de Aldama por la venta de mascarillas a las administraciones públicas gobernadas por cargos del PSOE.

Cobró hasta mayo de 2025

Sin embargo, la hermana de Santos Cerdán, Belén, sí siguió cobrando un sueldo de la cooperativa Erkolan hasta mayo de 2025, un mes antes de que su hermano ingresara en prisión por decisión del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Si bien en el momento de la detención de Koldo García y Víctor de Aldama no se podía vincular a Cerdán con la trama, la investigación liderada por el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ha permitido constatar que el ex secretario de Organización socialista promovió la adjudicación de obras a Acciona, que había firmado un memorándum de entendimiento con la navarra Servinabar, de la que era accionista. Este acuerdo implicaba unos pagos del 2% del total de la concesión.

Archivo - El exasesor del exministro Ábalos, Koldo García Izaguirre, durante una entrevista para Europa Press, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El análisis llevado a cabo por parte de la Guardia Civil de los dispositivos móviles aprehendidos a los integrantes de la trama ha permitido constatar "el interés mostrado por Cerdán" en licitaciones del Ministerio de Transportes, como fue el caso de una carretera en "Logroño" o el Puente del Centenario de Sevilla.

El 22 de abril de 2019 Koldo García y Santos Cerdán mantuvieron una conversación en la que el primero aseguró que Javier Herrero había tenido que presionar mucho al ex secretario de Estado Pedro Saura para avanzar en la licitación de "Sevilla". Finalmente, la adjudicación, en la que se ha descubierto "una notoria insistencia de Cerdán", terminó por materializarse el 17 de mayo de 2021 por un importe de 71.404.645 euros, aunque el 20 de junio de 2023 se produjo una modificación del contrato por la que se amplió dicho importe hasta los 84.983.366 euros.

La cifra a abonar a la mercantil vinculada a Cerdán respecto a esta obra de Sevilla ascendió a 1.801.914 euros. Tanto la adjudicación de Logroño como la de Sevilla, advierten los uniformados en su informe de 11 de noviembre, forman parte de la lista de obras que habrían derivado en una contraprestación económica para Ábalos y su asesor.

Cataluña y Marruecos

Una tercera adjudicación bajo sospecha es la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). También aquí se firmó un memorándum de entendimiento, rubricado entre las dos mercantiles el 6 de mayo de 2019. "El 30 de mayo de 2019, Isabel Pardo de Vera escribió a Koldo García para informarle del resultado de la apertura de ofertas económicas en 'Sant Feliu". Ese mismo día tuvo lugar la apertura de sobres evaluables mediante fórmulas (ofertas económicas), siendo la de Acciona la novena más barata sin caer en baja temeraria. En cuanto a la puntuación técnica, Acciona Construcción obtuvo la mayor puntuación con una nota de 39,24 sobre 40. Finalmente, resultó adjudicataria del contrato el 4 de noviembre de 2019 por un importe de 51.760.263 euros, de los que Servinabar recibió 1.035.199 euros, lo que supone el 2 % del valor de la adjudicación.

La UCO también ha descubierto que Santos Cerdán pidió al asesor en Transportes Koldo García en enero de 2019 que gestionara su inclusión en la comitiva oficial de un viaje que iba a realizar el entonces ministro José Luis Ábalos a Marruecos, en el que se pretendía negociar un contrato millonario para que Acciona participara en la obra del Puerto de Kenitra. La inversión total sería superior a cinco mil millones de dírhams (467 millones de euros). Al igual que en los casos anteriores, la navarra Servinabar había firmado un memorándum con Acciona para participar en esta "oportunidad de negocio".