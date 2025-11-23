Génova dice que Mazón se "equivocó" por no interrumpir su agenda el día de la dana

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, se "equivocó" por no interrumpir su agenda el 29 de octubre de 2024, día en el que la dana dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Además, ha indicado que será la jueza la que dirima si mintió después de que haya solicitado las grabaciones completas de las comparecencias del 'president' en Las Cortes valencianas y el Congreso.

"Si la jueza que lleva este caso considera que hay alguna mentira en alguna de las declaraciones del señor Mazón, es ella quien tiene que encargarse de dirimirlo", ha declarado De los Santos, después de que la magistrada de Catarroja que instruye la causa penal por la dana haya requerido esas grabaciones para incorporarlas al procedimiento en el que se investiga la gestión de las riadas.

En una entrevista concedida a Europa Press, De los Santos ha expresado el "respeto absoluto" de su partido "a la labor de los jueces y las juezas". Eso sí, ha subrayado que "los que mienten permanentemente en las comisiones de investigación de las Cortes Generales son los representantes del PSOE".

Mazón debería haber ido el 29-O a los municipios afectados

En cuanto a la gestión de Mazón el día de la tragedia, el vicesecretario del PP se ha remitido a las propias declaraciones que realizó el presidente de la Generalitat reconociendo que debería haber cancelado su agenda ese día, en el que almorzó con una periodista en 'El Ventorro'.

"Voy a parafrasear al señor Mazón. Creo que debería haber suspendido toda esa agenda ese día y haberse desplazado a los municipios que estaban viviendo la tragedia", ha manifestado De los Santos.

Sin embargo, ha subrayado que la dana del 29 de octubre también es "consecuencia de muchas decisiones erráticas" y de "políticas ultraortodoxas medioambientales, que a fecha de hoy siguen sin permitir que se limpien los barrancos". Además, ha recalcado que "no se ha puesto ni un solo céntimo" para "construir infraestructuras" para evitar este tipo de "desgracias".

Replica a Rufián: "¿Y si saco una foto de los asesinados por ETA?"

De los Santos ha criticado duramente la intervención del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, durante la comparecencia de Mazón tras llamarle "homicida" y "psicópata" y ha recalcado que esos calificativos los emplean "los mismos que no tienen ningún problema en pactar con Bildu".

"¿Qué le parecería si yo, cada vez que intervengo en el Congreso y habla Bildu, sacara una foto de los niños asesinados en Vic, en la casa cuartel de Alicante, en la de Zaragoza o del niño que fue asesinado hace 45 años en Extremadura y que fue la primera víctima mortal infantil de la repugnante banda terrorista ETA?", ha preguntado, después de que Rufián mostrase en esa comparecencia fotografías de víctimas de la dana.

De los Santos ha resaltado que ERC pacta con los "herederos" de ETA y, sin embargo, no tiene "ningún problema en señalar al presidente Mazón, que por supuesto se equivocó y que como ha dicho él, tendría que haber interrumpido su agenda y haber ido a los municipios que estaban padeciendo esa inmensa tragedia".

Finalmente, el dirigente del PP ha expresado su pesar por los fallecimientos en esta catástrofe. "Lamento profundamente cada muerte, lamento profundamente cada circunstancia dolorosa y ojalá pudiéramos volver hace un año y un poco para que eso no hubiera ocurrido", ha asegurado.