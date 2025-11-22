PI STUDIO

Sánchez pide "acatar" los principios de la Carta de Naciones Unidas, "ya sea en Ucrania o en Palestina"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este sábado "acatar" los principios de la Carta de Naciones Unidas, "en todo momento y lugar, ya sea en Ucrania o en Palestina", en la Cumbre del G20. Así lo pidió Sánchez en su intervención en la Cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en la que añadió que "esto implica defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, y garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario". Más información