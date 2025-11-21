Caso mascarillas
Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras ser detenido en la investigación de la UCO por cobro de comisiones
La decisión se produce tras la presión de la dirección regional del PP-A que organizó un gabinete de crisis el pasado jueves
Javier Alonso
Javier Aureliano García ya no es presidente de la Diputación de Almería. Tras su detención y posterior puesta en libertad con cargos en el marco de una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por su posible implicación en una red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos se ha visto forzado a dejar su cargo. La decisión se ha adoptado tras el desembarco de la dirección regional del PP andaluz en la provincia ante la grave crisis política provocada por una operación que suma ya 17 personas investigadas.
El ya ex presidente de la Diputación, que ocupaba este puesto desde 2019, ha dejado también su acta como concejal en el Ayuntamiento y como diputado provincial. "En esta nueva etapa se centrará en su defensa y en demostrar su inocencia. Un fin que ha decidido ejercer alejado del servicio público y desde el convencimiento de su compromiso y entrega en la gestión a la que ha dedicado toda su vida profesional", explica el comunicado difundido por la Diputación Provincial. El vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, también ha dejado su cargo en la Diputación y su acta, después de haber sido detenido y puesto en libertad con cargos.
La renuncia ha sido comunicada casi al mismo tiempo por la institución provincial en un comunicado y por la dirección regional del PP Andaluz que había desembarcado en Almería con su secretario general, Antonio Repullo, y el ya nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición
- La Audiencia absuelve a todos los acusados en el caso Novo Carthago
- Indignación del PSOE de Alcantarilla por la contratación de una influencer para presentar los Presupuestos
- La Región necesita entre 48 y 56 plantas de biogás para gestionar sus 6 millones de toneladas de residuos