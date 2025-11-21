Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

Bolaños señala el “deber legal de respetar” la sentencia, pero también el “deber moral de decir que no la compartimos”

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, realizó una intervención desde La Moncloa en la que puso voz a la intención ya avanzada por el Gobierno de iniciar en los "próximos días" la designación de un "nuevo o nueva" fiscal General del Estado después de la conde na por revelación de datos reservados que le inhabilita a dos años. Avanzó que el sustituto "será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función", dijo. "El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el poder judicial ha hablado y ha resuelto esta causa". En este sentido, apuntó que "la discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una visión judicial". Además, el ministro de Justicia lanzó también "un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente a los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor".