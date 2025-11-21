Caso Koldo
El juez convoca a Ábalos y Koldo el próximo jueves en el Supremo para valorar si les envía a prisión
Las acusaciones populares ya adelantaron que solicitarán su ingreso en la cárcel, lo que obliga al magistrado a valorarlo
El magistrado Leopoldo Puente, que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo ha convocado al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes Koldo García para el próximo 27 de noviembre para la celebración de una vistilla "al efecto de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" que ya pesan sobre ambos.
Se valorará en todo caso si deben entrar en prisión tras conocere las peticiones de cárcel que piden para ellos la Fiscalía Anticorrupción y las acusacions populres, ya que estas últimas han adelantado que lo solicitarán.
Suscríbete para seguir leyendo
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Un nuevo Mercadona abre en Murcia el próximo lunes
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Estas son las plazas que el SMS quiere sacar en la próxima oposición
- La Audiencia absuelve a todos los acusados en el caso Novo Carthago
- Indignación del PSOE de Alcantarilla por la contratación de una influencer para presentar los Presupuestos
- La Región necesita entre 48 y 56 plantas de biogás para gestionar sus 6 millones de toneladas de residuos