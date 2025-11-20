El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”

La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados. La imagen en cuestión, que simula una clasificación deportiva, visualiza a diez personas, por este orden: Begoña Gómez; Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de Adif); Koldo García; José Luis Ábalos; Santos Cerdán; 'El Hermano', en referencia a David Sánchez Pérez-Castejón; Leire Díez; Miguel Ángel Gallardo, líder y candidato del PSOE de Extremadura; el propio García Ortiz y en último lugar 'Tito Berni', el ex diputado canario del PSOE al que precisamente Santos Cerdán obligó a renunciar a su acta de parlamentario tras su implicación en el caso Mediador.

