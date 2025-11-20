En Directo
Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones
El tribunal por mayoría le impone también una multa de 7.200 euros y que indemnice con 10.000 a González Amador por daños morales
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
Los periodistas de este periódico narran en directo la última hora y las reacciones a la sentencia:
Matías Vallés
'El fiscal general llegó condenado al Supremo', por Matías Vallés
Manuel Marchena gana batallas después de ser sustituido. El fiscal general del Estado llegó condenado al Tribunal Supremo, bastaba observar la composición de la sala para concluir que carecía de opciones. Se alineaban cinco magistrados que condenaron a cien años de cárcel a los dirigentes del procés después indultados y amnistiados, además de Carmen Lamela de orientación indudable. Se depositó una excesiva confianza en un cambio de orientación ideológica, dada la ausencia de una prueba de cargo que era reconocida incluso por sectores conservadores. La condena, aunque sea a penas de baratija frente a los años de cárcel solicitados, demuestra que los rumores sobre la victoria de los hechos estaban exagerados hasta el límite de ser absolutamente infundados. (Seguir leyendo)
May Mariño
Vox reclama elecciones y pregunta a Sánchez "quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno".
El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, ha comparecido de urgencia en el Congreso de los Diputados tras conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Figaredo ha reclamado la convocatoria anticipada de elecciones generales y, parafraseando al propio Sánchez, quien auguró que se pediría perdón al fiscal general ante una eventual absolución, ha afirmado en tono de interrogación retórica: "¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿va a salir Sánchez a pedir perdón? ¿va a salir el fiscal? quién les pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno", ha concluido.
May Mariño
Feijóo hará declaración oficial desde Génova
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hará una declaración oficial desde la sede nacional de la calle Génova
May Mariño
El Gobierno, que respeta el fallo, pero no lo comparte, nombrará nuevo Fiscal General en los próximos días
A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte, según trasladan fuentes del Ejecuteivo que preside Pedro Sánchez.
En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.
El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
May Mariño
VOX pide que Sánchez convoque elecciones "hoy mismo"
El portavoz adjunto del GP VOX, José María Figaredo, aseguró tras conocer el fallo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendría que convocar elecciones "hoy mismo" después de pregonar su inocencia sobre Álvaro García Ortiz.
May Mariño
El Gobierno se “muerde la lengua” por prudencia tras la condena al fiscal general
La sentencia condenatoria contra el fiscal general por revelación de secretos ha cogido al ministro de Transformación, Óscar López, a la salida de un acto público, por lo que ha evitado valorar la decisión. “Cuando lo lea, lo valoraré”, esquivó a los medios para responder que “voy a morderme la lengua y ser prudente", sobre el hecho de que si se esperaba esta decisión. El Gobierno al completo y el propio Pedro Sánchez reiteraron la inocencia de Álvaro García Ortiz con el argumento de que “siempre ha defendido la verdad”, incluso cuando se estaba produciendo el juicio. (Seguir leyendo)
Belarra tacha la condena "golpismo judicial"
Podemos carga contra el "golpismo judicial" tras la condena a inhabilitación a Álvaro García Ortiz. La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha cargado contra la "derecha judicial y mediática" que a su juicio "asesina civilmente" al Fiscal General del Estado, al tiempo en que aprovecha para pedir una reforma del Consejo General del Poder Judicial que excluya al PP: "¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el CGPJ con la mayoría democrática y plurinacional?”
May Mariño
El PP ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”
La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados. (Seguir leyendo)
Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo
Condena de dos años de inhabilitación
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, pero lo que para él sin duda resulta más trascendente, inhabilitación especial para el cargo que ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado por dos años. (Seguir leyendo)
Ángeles Vázquez
Álvaro García Ortiz renunció hacer uso del turno de última palabra y el juicio quedó visto para sentencia.
