Directo | El fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación, última hora y reacciones

El Gobierno, que respeta el fallo, pero no lo comparte, nombrará nuevo Fiscal General en los próximos días

A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte, según trasladan fuentes del Ejecuteivo que preside Pedro Sánchez.

En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.

El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.