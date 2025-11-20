El juez Peinado indaga en la cualificación de Begoña Gómez para firmar los pliegos del software de su cátedra en la Complutense

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado una providencia en la que indaga en el presunto delito de intrusismo que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por haber firmado pliegos para la contratación del software vinculado a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Concretamente, solicita a la Asociación Española de Abogados del Estado que le informe cuál es la titulación exigible para ello.

En la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha del pasado martes, se acuerda oficiar a esta asociación "a fin de que a la mayor brevedad posible emitan informe detallado sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas".

Según la ampliación de denuncia que presentó en su día Hazte Oír, que hoy ostenta la dirección letrada de la acusación popular, consta que Gómez firmó en julio de 2023 un pliego técnico para el desarrollo del software utilizado en la cátedra. Así, una de las líneas de investigación de Peinado se ha centrado en este pliego de cláusulas administrativas particulares, así como en diversos documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software para la mencionada cátedra, para los cuales no reuniría la capacitación adecuada según los denunciantes.

Explicaciones de Begoña

El pasado mes de septiembre, en su tercera comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41, la esposa de Pedro Sánchez rompió su silencio y declaró para defenderse de los delitos que se le imputan, que son los de tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, malversación e intrusismo profesional, que es el que se relaciona directamente con este último movimiento del juez Peinado.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho (i), a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

Así, en relación con el software sobre Transformación Social Competitiva asociación a su cátedra, Begoña Gómez explicó que si bien ella inscribió las marcas relativas a estos estudios fue porque simplemente pretendía darles una imagen y una identidad. De hecho, el logo "TSC: Transformación Social Competitiva" ya estaba registrado con anterioridad a la aprobación del máster y mucho antes que la Cátedra. Además, lo puso al servicio de la Universidad.

En el mismo sentido, reconoció inscribió el dominio de internet 'transforma.org', una decisión que puso en conocimiento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación dentro del marco del proyecto de la plataforma tecnológica gratuita. Además, optó por la extensión ".org", ya que es la que se usa de forma habitual para páginas web sin fines de lucro, como organizaciones benéficas, ONG, proyectos de código abierto y plataformas educativas. Al no renovarse el dominio, este ha sido adquirido por una tercera persona.

También explicó que el proyecto de la plataforma tecnológica gratuita siempre tuvo como fin que fuese 100% propiedad de la Complutense. Así, relató que desde un principio estaba previsto crear esta plataforma para la Cátedra Extraordinaria con el apoyo de Reale y La Caixa. La finalidad de este software era la medición del impacto social y su cuantificación. Y por eso la Complutense licitó un contrato de 60.000 euros que terminó siendo adjudicado a Deloitte.