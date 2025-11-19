El PP registra en las Corts la candidatura a la Generalitat valenciana de Pérez Llorca y activa la cuenta atrás para la investidura

El relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana ya está más cerca. El PPCV ha registrado este miércoles, en el último día del plazo en las Corts, la candidatura de Juanfran Pérez Llorca, no obstante, el aspirante y protagonista ha negado que tenga un acuerdo ya hecho con Vox. "Me presento sin haber firmado ningún pacto de gobierno", ha asegurado remarcando que se ve "capacitado" para alcanzar un pacto con los voxistas de quienes ha visto en sus reuniones "responsabilidad" y "cordialidad". "Si no fuera así no me hubiera presentado", ha añadido.

La Sala Vinatea de las Corts ha acogido el primer acto oficioso de Pérez Llorca como aspirante a la Generalitat. Allí han estado 38 de los 40 diputados que tiene la formación en la cámara autonómica, con las ausencias del actual jefe del Consell, Carlos Mazón, y la alcaldesa de València, María José Catalá, con la que el aspirante se reunió una hora antes, en un claro mensaje a la interna. Pero la ausencia de ambos no se ha notado en la candidatura ya que ambos la han rubricado como el resto de representantes 'populares'.

Ese apoyo ha sido uno de los motivos que ha esgrimido Pérez Llorca en sus primeras declaraciones como presidenciable. "Me presento porque he recibido la encomienda de mi partido, porque he contado con el apoyo de todos los diputados de mi grupo y siento el respaldo de todo el PPCV", ha explicado al tiempo que ha añadido que le corresponde al PP "por responsabilidad" presentar un candidato a la Presidencia. "Me siento capacitado para sacar esto adelante", ha expresado.

El papel oficial con su nombre ha acabado a las 11:38 horas en el registro de la cámara autonómica, lo que activa una cuenta atrás para el pleno de investidura que debería celebrarse la próxima semana. La fecha más probable, que se fijará en una junta de síndics que se celebrará este jueves, es el miércoles que viene, una vez se celebren los Premios Jaume I. Legalmente han de pasar entre tres y siete días hábiles para poder celebrar este pleno de investidura.

La incógnita del pacto

Es en ese proceso en el que ha asegurado que está trabajando Pérez Llorca quien pese a presentar su nombre como candidato ha indicado que no tiene todavía un pacto para recibir el apoyo de los 13 diputados de Vox. "Me presento sin haber firmado ningún pacto de gobierno", ha explicado. No obstante, eso no significa que vea el acuerdo lejano, más bien, al contrario: ha asegurado que en sus conversaciones con Vox ha visto "cordialidad", "sentido de la responsabilidad" y que no ha encontrado nada que le haga "dudar" del respaldo futuro de Vox.

Esa situación de pacto sin firmar la ha corroborado inmediatamente después el síndic de Vox, José María Llanos. "Estamos en negociaciones, pero no está cerrado", ha explicado el dirigente voxista, el jefe del grupo que habrá de validar el apoyo o no a Pérez Llorca, al tiempo que ha agregado que existe "buena sintonía" y "predisposición" para "mantener el mejor gobierno para los valencianos". "Intentaremos que se pueda conseguir un acuerdo", ha asegurado trasladando la "responsabilidad" al PP a quien le ha pedido "estar a la altura".

Cambios en el Consell

La duda es si habrá o no escenificación del acuerdo antes de la investidura, algo a lo que han esquivado comprometerse. "No vamos a exigir un documento notarial", ha indicado Llanos que sí que ha mostrado su interés en que haya un acuerdo antes de la investidura para garantizar este apoyo. Qué cuestiones concretas separan ahora mismo a ambos partido es otra de las incógnitas que tampoco han despejado ni el candidato 'popular' ni el síndic voxista más allá de pinceladas sobre aspectos básicos como Pacto Verde, obras hídricas o inmigración.

La falta de ese pacto que le garantice la elección ha servido a Pérez Llorca para profundizar en los pasos futuros. "Paso a paso, primero la investidura", ha indicado. Y aunque ha evitado verse como un 'president' de transición asegurando que no conoce a "ningún político que no sea interino", sí que ha dejado caer que en caso de ponerse al frente del Consell prevé hacer cambios en la estructura diseñada actualmente por Mazón. "Siempre cambian las cosas", ha aventurado.