Azcón: "Si no hay presupuestos en Aragón tiene que haber elecciones"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no descarta un adelanto electoral. "Si no hay presupuesto en Aragón tiene que haber elecciones". Así de claro se ha mostrado a primera hora de la mañana Jorge Azcón, que ha admitido que la comunidad no puede permitirse el lujo de prorrogar por segundo año las cuentas. Ahora ya sin excusas para presentar el techo de gasto, el paso previo a los presupuestos, tras la celebración del Consejo de Política Fiscal el pasado lunes, el conservador se queda sin opciones y no descarta seguir el camino de Extremadura, Castilla y León y Andalucía, con convocatorias de elecciones. Baleares está por ver si sigue el mismo camino ya que la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha descartado este miércoles por la mañana convocar elecciones anticipadas 24 horas después de que amenazara con esta posibilidad en el Parlament.

Azcón ha dado la campanada a primera hora de la mañana en una entrevista en la Cope en la que ha insistido en el dulce momento que vive la comunidad, con inversiones milmillonarias comprometidas acompañadas de nuevos puestos de trabajo. Así que ha apelado a la "sensatez" de Vox para reconducir unas relaciones que están completamente rotas para poder acercar posturas y alcanzar un acuerdo que le permita salvar la legislatura y evitar el adelanto electoral. Nada hace pensar ahora mismo que la ultraderecha aprobará las cuentas del conservador, pero Azcón mantiene la esperanza.

"Confío en que haya sensatez, sentido común y en que Vox reconsidere su posición porque esto va de que todos arrimemos el hombro", ha afirmado el presidente por la mañana en una entrevista en la Cope. "Vox tiene que pensar qué es lo que quiere hacer porque Aragón vive un momento ilusionante. Tenemos inversiones que van a cambiar la economía de nuestra comunidad, que van a generar trabajo como no hemos conocido en la historia reciente", ha insistido el presidente, que ha defendido la importancia de que el Gobierno saque adelante las cuentas para el próximo año.

Jorge Azcón ha vuelto a destacar el "cambio" que se produjo en mayo de 2023, cuando llegó hasta la presidencia del Gobierno aragonés. "Los aragoneses hablaron y votaron ese cambio político, y no hay razones para que no aprobemos ese presupuesto", ha dicho. Entonces, en ese 2023, Jorge Azcón alcanzó un acuerdo de Gobierno con la ultraderecha de Alejandro Nolasco, quien durante un año fue su vicepresidente, hasta que Vox rompió los pactos con todos los gobiernos autonómicos.

El presidente, en la entrevista, ha insistido en que lo que está haciendo el Gobierno aragonés "es positivo y beneficia a la sociedad aragonesa", por lo que ha apelado a la sensatez de Vox para sacar adelante las cuentas. En caso contrario, ha admitido que tendría que volver a haber elecciones en Aragón. "Si no hay presupuestos tiene que haber elecciones, esto es así", ha afirmado tajante para precisar, eso sí, "que la posición de Aragón es muy distinta a la de España, porque en Aragón sí tenemos aprobado un presupuesto fruto de esa mayoría política". Pedro Sánchez, no, ha recalcado el presidente que horas más tarde, ya desde el aeropuerto de Teruel, ha dejado claro que él no es como Sánches y no se "agarrará pase l oque pase al poder" como, ha insinuado, el socialista.

Sobre el calendario posible pocas pistas. Primero deberá presentar el techo de gasto en los próximos días y, después, sería el turno del proyecto de presupuestos. Pero Azcón, a día de hoy, no tiene los apoyos suficientes para sacarlos adelante. "Mis esfuerzos van a estar centrados en conseguir un presupuesto", insistía una y otra vez, ya en Teruel, sin hacer mención alguna a Vox y a su relación con la ultraderecha, completamente dinamitada.

Sabés (PSOE): "Solo va a hacer lo que nos perjudique"

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y líder del partido en la provincia de Huesca, Fernando Sabés, ha asegurado que Azcón decidirá convocar elecciones "porque piense que es lo que perjudica al PSOE". "No pensará en el interés de los aragoneses", ha lamentado el socialista, que cree que Azcón "tiene que ponerse de acuerdo con su socio" de Vox. "Convocar elecciones adelantadas es un fracaso democrático", ha analizado Sabés, que no ha querido comparar la situación con la perspectiva nacional, con Pedro Sánchez también enfangado en un bloqueo político: "Sánchez ha dicho que va a trabajar por el interés de la mayor parte de la ciudadanía, esa es la diferencia con el PP".

Sabés, este miércoles en la sede del PSOE Aragón, junto a Teresa Ladrero y Rafael Guía. / JOSEMA MOLINA

El socialista ha comparecido ante los medios junto a Teresa Ladrero y Rafael Guía, líderes en Zaragoza y Teruel, para reclamar una mejora de la financiación de los municipios aragoneses por parte de la DGA. Los tres han pedido a Azcón "aprovechar" la mayor cantidad de dinero que llegará por parte del Estado, unos 5.300 millones con un crecimiento del 7% respecto a 2024. Los socialistas han pedido al Gobierno aragonés "desarrollar" la financiación de los municipios y han cifrado en 200 millones el aumento necesario para alcanzar los estándares reclamados. Los tres han recordado que "los ayuntamientos prestan los servicios más directos y son los que atienden a los ciudadanos cuando tienen problemas".

También de financiación ha opinado Sabés, que ha dicho que "no hay ninguna sorpresa" en la postura de la DGA sobre el nuevo déficit, de un 0,1% para las comunidades. "Sabíamos que a cualquier propuesta del ministerio, la respuesta iba a ser que no", ha criticado Sabés, que ha deseado que "Azcón algún día piense en el interés de los aragoneses".

Crisis total entre PP y Vox

La crisis entre el PP de Azcón y Vox es total. El mes pasado, fuentes de la dirección de los de Santiago Abascal dejaron claro que no hay posibilidad de acuerdo presupuestario en la comunidad aragonesa. Lo hicieron después de que Jorge Azcón exigiera el cese de un asesor de Vox, Marcos Francoy, que como publicó este diario difundía mensajes abiertamente racistas y antisemitas, además de pro nazis, en las redes sociales. Esa exigencia detonó una crisis más que evidente que se ha ido cociendo a fuego lento.

Según explicó la formación ultra, el cese ya estaba decidido, por lo que calificaron el comportamiento de Azcón de «inaceptable». Desde la dirección nacional de Vox llegaron a decir que estaban estudiando no apoyar al PP en una futura investidura en Aragón si Jorge Azcón volvía a ser el candidato a la presidencia.

En este escenario se negocian las cuentas en Aragón, con una ruptura total de las relaciones entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco y una relación más que dañada con la dirección nacional de un partido que sigue exigiendo incumplir la normativa como línea roja para negociar cualquier presupuesto. Porque Vox insiste en no aceptar la llegada de menores migrantes y en vetar el Pacto Verde. Y ya avisó el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, "no puedes aprobar las cuentas perdiendo tus principios ni pasando líneas rojas".