Comunitat Valenciana
Pérez Llorca presentará este miércoles su candidatura para suceder a Mazón en el Consell
La presentación de la candidatura es indicativo de que el PP tiene muy avanzado el apoyo de Vox para investir a su elegido
Alfons Garcia
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, registrará mañana su candidatura para suceder a Carlos Mazón al frente del Consell, han asegurado fuentes populares a Levante-EMV. Justo es el día límite para formalizar este paso dentro de los plazos reglamentarios.
La presentación de la candidatura es indicativo de que el PP tiene muy avanzado el apoyo de Vox para investir a su elegido, trasladan las citadas fuentes, si bien no existe comunicado alguno hasta este momento de ese acuerdo.
Pérez Llorca, actual síndic del PP en las Corts, fue ungido la semana pasada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, para relevar a Mazón una vez que esté anunció su dimisión y pasó a ser president en funciones.
Llorca comunicó el pasado viernes a través de X que había mantenido un primer encuentro presencial con los negociadores de Vox y que existía buena sintonía para avalar la continuidad de la alianza (formal o tácita) que opera en la Comunitat Valenciana desde 2023.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- Puente Tocinos, en shock tras la muerte de su vecina Carmelina en un atraco: 'Hay que echarse a la calle
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Así será el nuevo Cortylandia de Murcia: fechas, horarios y todas las novedades
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Matan a una mujer de 89 años al asaltarla para robarle las joyas en plena calle en Murcia
- José María López: 'Cada vez hay más odio hacia los ciclistas y hablar de ello sin que se malinterprete es complicado
- La Región de Murcia bajará a cero grados esta semana