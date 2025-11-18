Condenada por agredir a su compañera de piso al creer que la grababa

La Audiencia Provincial de Murcia, con el respaldo del fiscal, ha confirmado la sentencia del juzgado de Instrucción que condenó a noventa euros de multa a una mujer que agredió a su compañera de piso al pensar que la estaba grabando.

La sentencia del juzgado declaró probado que los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando la acusada, tras decirle que no la grabara y que estaba harta de ella, la cogió del pelo y le dio varios puñetazos, causándole lesiones leves.

En su recurso ante la Audiencia la condenada alegó que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que la sentencia no estaba debidamente motivada.

Además, expuso que el parte médico aportado por la denunciante era inespecífico y no servía para acreditar autoría alguna al recogerse en el mismo lo que aquella había "referido" al médico.

La Audiencia rechaza la apelación tras señalar que los hechos quedaron debidamente acreditados en el juicio con el testimonio de la víctima y con ese parte médico, que constituye una corroboración periférica.