La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR

El aval del abogado general de la Unión Europea a amnistiar el terrorismo de los CDR y la responsabilidad contable del 1-O, con argumentos extrapolables al delito de malversación por el que se condenó y procesó en rebeldía a los líderes del 'procés', no ha dejado indiferente a nadie. El expresidentes Carles Puigdemont lo ha esgrimido ante el Tribunal Constitucional para que se anule ya la orde de detención que tiene pendiente si pisa España y la Asociación Catalana de Victimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha presentado un escrito en el que intenta que la justicia europea vuelva a consultar a España antes de dictar su sentencia definitiva.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la asociación argumenta que una de las conclusiones del abogado general Dean Spielmann, la relativa a negar que la amnistía del 'procés' sea una "autoamnistía", no se incluía en las cuestiones prejudiciales remitidas por la Audiencia Nacional, aunque el representante de la Comisión Europea defendió que conceder el perdón a los socios de Gobierno debe entenderse como tal.

El abogado de la asociación, José María Fuster Fabra, apela al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del TJUE, en el que se "prevé la posibilidad de que el tribunal, tras oír al abogado general, ordene la reapertura de la fase oral del procedimiento" o, en su caso, solicite "aclaraciones al órgano remitente", que es por lo que se decanta la asociación que ejercía la acusación contra la célula de los CDR para los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía 27 años de cárcel por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de sustancias explosivos y estragos en grado de tentativa.