El Gobierno, “muy satisfecho” porque el abogado general avala “con toda claridad” la ley de amnistía es conforme al derecho europeo.

El Gobierno se mostró este jueves “muy satisfecho” por la decisión del abogado general de la Unión Europea al considerar que avala que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. "Estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón".

Así se pronunció el miinistro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso después de conocerse que el abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann considera que algunas disposiciones de la ley de amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable que se juzgaron en el Tribunal de Cuentas podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, pero que, en cualquier caso, la extinción de responsabilidad de los demandados por actos que afecten a los intereses financieros de la Unión no es contraria al Derecho de la Unión. Tampoco lo es amnistiar a la célula de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

Bolaños recordó que "el Tribunal constitucional ya declaró que la ley era constitucional" y hoy el abogado general del TJUE ha dicho que que "es conforme al derecho europeo, que no afecta a intereses financieros de la Unión y que la regulación del terrorismo con revisión al convenio europeo de derechos humanos que contiene la ley de amnistía es también conforme al derecho europeo". A su juicio, el abogado general lo que hace es "desmentir por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía" y ahondó en que "ahora esperamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifique esta interpretación del abogado general".

El ministro señaló que la ley de amnistía ya ha cumplido su "objetivo político" porque "ya existe normalización política, social, institucional en Cataluña" y "ya está garantizada la convivencia en Cataluña". POr tanto, ahondó Bolaños, "el objetivo político de esa ley ya está funcionando" y este de hoy es "un paso más" porque "este dictamen del abogado general es un paso más en la aplicación de la amnistía a todos los líderes de entonces".