Directo | Sánchez: "Privatización, recortes, y precariedad. Ese ha sido el regalo del PP al Estado del Bienestar"

"Privatización, recortes, y precariedad. Ese ha sido el regalo del PP"

En un tono algo más mitinero de lo que suele ser habitual en sus primeras intervenciones ante la Cámara, el presidente del Gobierno ha abordado la situación del estado del bienestar en España, que "no fue un regalo" sino "una conquista democrática".

"Una conquista" que, según Sánchez, desde "de la bancada de la oposición se han empeñado en destruir". Primero, con las "privatizaciones masivas" bajo el Gobierno de José María Aznar, que "regaló al sector privado una parte importante de nuestras empresas y servicios públicos por un valor total de 30.000 millones de euros".

Y después, "con los recortes y la austeridad" del Gobierno del Señor Rajoy, que redujo en un 7% la inversión estatal en sanidad, en un 22% la inversión en educación, y en un 23% la inversión en dependencia, ha dicho.

El "mayor de esos recortes", por cierto, "orquestado por un tal Moreno Bonilla", por entonces, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. "Ustedes parecen haberlo olvidado. Pero nosotros no", ha señalado Sánchez.

"Privatización, recortes, y precariedad. Ese ha sido el regalo del Partido Popular a nuestro Estado del Bienestar en las primeras décadas del siglo XXI", ha añadido.