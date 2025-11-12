Comisión en el Congreso
Mazón abre el próximo lunes las comparecencias por la dana en el Congreso, seguido de Camarero y Mompó
La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, comparecerán el 24 de noviembre
EFE
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, abrirá el lunes 17 de noviembre las comparecencias de políticos en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la dana, seguido de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre.
La decisión ha sido aprobada este miércoles en una sesión celebrada a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados por la Mesa de la Comisión que investigará la gestión de esta catástrofe que se saldó con más de 230 víctimas mortales, principalmente en Valencia.
Según fuentes parlamentarias, Camarero y Mompó serán los siguientes en presentarse ante esta comisión de investigación después de que lo haga Mazón, el próximo lunes 17 de noviembre.
Para ambos casos se mantendrá el formato normal de pregunta respuesta con 20 minutos por cada grupo parlamentario.
Las comparecencias comenzaron la primera semana de noviembre con representantes de las víctimas de la catástrofe que intervinieron durante tres sesiones repartidas entre el pasado martes, miércoles y jueves.
Estas comparecencias fueron las primeras del total de 127 que se integran en el plan de trabajo pactado entre el PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios y que incluye además solicitudes de documentación y vídeos del día de la tragedia.
La comisión indagará acerca de la gestión de la crisis de la dana y también servirá para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- Estos son los pasos de la Magna Procesión de Murcia y las iglesias donde ya están expuestos
- La inteligencia artificial es fantástica, pero los ahorros del banco no pueden estar en manos de una máquina
- Paciente murciana de cáncer de mama: 'Me dijeron que la prueba era negativa y meses después tenía un cáncer en estadio 2
- Manolo Blakes confirma el éxito en Murcia de sus 'manolitos': abre un nuevo local y publica una oferta de empleo para ser 'Team Leader