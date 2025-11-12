Juicio al fiscal general, en directo | El Gobierno se enroca en la inocencia de García Ortiz: “No hay ninguna prueba contra él”

En Directo
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Cynthia Coiduras, por su parte, se ha acogido al secreto profesional en relación con el contenido del correo que fue publicado por este medio, a la que tuvo acceso sobre las 8 de la mañana del 14 de marzo de 2024. Reconoce que la imagen del mail fueron los primeros en publicarlo, pero el contenido ya lo habían dado a conocer otros medios el día anterior.
Finalmente ha entrado a declarar la última testigo de la tarde, la periodista de El Plural Cynthia Coiduras
Seguidamente ha entrado a declarar otro periodista de El País, Juan José Mateo.
Su jefa, Berta Ferrero, ha confirmado todos estos extremos, y ha añadido que ese día cubrían otros frentes, como la investigación a la empresa Maxwell Cremona o quienes eran los socios de la pareja de Ayuso. Como no lo consiguieron siguieron trabajando en otros frentes.
El periodista de El País Peinado reconoce a preguntas del abogado del Estado que ese día su jefa le mandó un mensaje el día 12 de marzo para que confirme que Alberto González Amador "va a pagar, es decir el reconocimiento del delito", por fraude fiscal. "Teníamos claro el reconocimiento del delito, que había una voluntad de reconocerlo y pagar", ha señalado el testigo. Posteriormente ha llegado a declarar su jefa, Berta Ferrero
Se reanuda el juicio al fiscal general, declara como testigo el periodista de El País Fernando Peinado
Ángeles Vázquez
El juicio se suspende hasta las cuatro de la tarde con los testimonios de los tres periodistas de El País que intercambiaron mensajes con José Manuel Romero y que acudieron al notario para dejar constancia de que sabían que la propuesta de la conformidad partía de la defensa y no del ministerio público, aunque no tuvieron acceso al correo cuya filtración se investiga. También declarará la periodista de El Plural que lo publicó al día siguiente.
Ángeles Vázquez
Cuando llegó su turno, la defensa del fiscal general insistió en que el testigo había declarado que había sido “alguien de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” quien le indicó que la defensa de González Amador era quien propuso el acuerdo. El periodista añadió que su fuente también le pasó el nombre del abogado de la pareja de la presidenta madrileña, Carlos Neira.
Cristina Gallardo
En todo caso, el que fuera subdirector de El País afirma que nunca tuvo acceso al correo que se publicó el 13 de marzo y cuya filtración sustenta la acusación contra Álvaro García Ortiz. Tras conocer dicha información puso a su equipo a intentar confirmarla.
Cristina Gallardo
El periodista Romero señala que una "fuente de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid", él está convencido que "en legítima defensa", le dijo ya el 12 de marzo --tras publicarse la denuncia contra la pareja de Díaz Ayuso, que el asunto de González Amador no podía interpretarse como una persecución política porque, de hecho, la defensa del empresario había propuesto un acuerdo reconociendo los delitos. Lo hizo después de que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid redactara un tuit señalando que el fiscal provincial de Madrid, a la que se refería como fiscal del caso, había tenido un cargo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
