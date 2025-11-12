Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio al fiscal general, en directo | El Gobierno se enroca en la inocencia de García Ortiz: “No hay ninguna prueba contra él”

El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

