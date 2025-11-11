Visita de Estado
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
El titular de Economía hace el gesto en el foro económico más numeroso realizado nunca entre China y España
Al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le gustan los idiomas y este martes en China lo ha vuelto a demostrar. Después de hacerse viral en varias ocasiones hablando japonés, Cuerpo se ha lanzado con el chino en un foro en Chengdú (Sichuan) que ha reunido a 180 compañías españolas y 260 chinas. El ministro se encuentra en el país asiático acompañando a los Reyes en su primera visita de Estado y esta jornada económica ha sido la más relevante de la historia bilateral por la elevada presencia de compañías chinas y españolas.
Cuerpo ha hablado en la ceremonia de inauguración del foro, en la que también ha tomado la palabra Felipe VI. En sus primeras palabras, tras el saludo a todos los asistentes, ha dicho en chino, según la traducción de su equipo: "Muy buenos días a todos. Es para mí un honor inaugurar este encuentro empresarial entre España y China". Los asistentes han aplaudido la audacia del titular de Economía.
Según fuentes de su departamento, no ha estudiado nunca este idioma, pero se ha querido preparar como gesto de cordialidad ante los empresarios chinos y las autoridades regionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: se busca al tercer implicado
- Buscan a un joven brasileño desaparecido este martes frente al Palacio del Almudí de Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- Arranca la obra de remodelación de la Plaza Virgen Niña en Cartagena
- La guerrilla mató a mi esposo y a mi hijo en Colombia y ahora, en Murcia, temo que me quiten a mi nieta