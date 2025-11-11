En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El juicio se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El juicio al fiscal general se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas
El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este martes comienza la segunda y última semana del juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en la supuesta filtración del citado correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía una conformidad penal en la que admitía un fraude a Hacienda.
La primera testifical es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.
Cristina Gallardo
Concluye el testimonio de Pérez Medina y la Sala suspende las sesiones hasta el próximo martes, 11 de noviembre. El primer citado a declarar será Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce una de las acusaciones populares
Cristina Gallardo
Por su parte, el periodista de La Sexta Alfonso Pérez Medina ha confirmado que tuvo acceso al contenido del correo de la defensa de Alberto González Amador en la noche del 13 de marzo de 2024 y ha rechazado señalar si su fuente era la Fiscalía, ya que ello afectaba a su secreto profesional "de forma evidente", aunque ha incidido en que confirmó dicha información en tres fuentes diferentes. Se acogió al mismo derecho para evitar detalles de cómo accedió a dicha información, ya que ello podría afectar igualmente a la identificación del origen de la información.
Cristina Gallardo
Concluye la declaración de Pinheiro y comienza la de Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta.
Cristina Gallardo
Concluye el testimonio de Precedo y comienza el del periodista del mismo medio Marcos Pinheiro.
Ángeles Vázquez
El periodista José Precedo negó que el fiscal general le haya pasado un papel en los 22 años que le conoce y señaló que tenía "un dilema moral", consistente en saber quién fue la fuente de la filtración por la que se acusa al fiscal general, que es inocente, y no poder decirlo. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó en tono irónico si era "una amenaza". Precedo lo negó e insistió en que era "un dilema moral".
Cristina Gallardo
El periodista de elDiario José Precedo ha narrado ante la sala del Tribunal Supremo que juzga al fiscal general cómo tuvo conocimiento del expediente tributario y la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y montó un equipo de investigación para trabajar este asunto y generar noticias. Según su testimonio, tuvo conocimiento del correo en el que la defensa del empresario reconocía ante la Fiscalía la comisión de los delitos, pero si no lo publicó antes que otros medios es porque no tenía el permiso de la fuente y les faltaba conocer la secuencia completa de las comunicaciones.
Ángeles Vázquez
Se reanuda el juicio del fiscal general con el testimonio del periodista de elDiario.es José Precedo. Después está previsto que declare su compañero Marcos Pinheiro y cerrará el turno de testigos de la jornada el periodistas de La Sexta Alfonso Pérez Medina.
Concluye el testimonio de el periodista de El Mundo y la Sala hace un receso. La sesión se reinicirá a las 15.30 con los testimonios de otros tres periodistas.
Cristina Gallardo
Urrreiztieta afirma, a preguntas del abogado del Estado que defiende a Álvaro García Ortiz, Iñaki Ocio, que El Mundo nunca accedió al correo inicial de 2 de febrero en el que se reconocían los delitos por el empresario. El periodista se pregunta qué hay de dañino para el Ministerio Público que se publicara que la Fiscalía se dirigía a un abogado en los términos que ellos utilizaron, y subraya que todos los elementos de la noticia estaban contrastados.
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: se busca al tercer implicado
- Buscan a un joven brasileño desaparecido este martes frente al Palacio del Almudí de Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- Arranca la obra de remodelación de la Plaza Virgen Niña en Cartagena
- La guerrilla mató a mi esposo y a mi hijo en Colombia y ahora, en Murcia, temo que me quiten a mi nieta
- La crisis por el precio de los huevos debido a la gripe aviar llega a la Región de Murcia