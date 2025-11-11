Feijóo elige a Pérez Llorca como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat

El presidente del Partido Popular ha mantenido en la mañana de hoy una última conversación telefónica con Juan Francisco Pérez Llorca en la que le ha comunicado a Pérez Llorca su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible. Una noticia que ha conocido Vox en mitad de una rueda de prensa de varios de sus dirigentes como Ignacio Garriga, negociador en Valencia del relevo de Carlos Mazón.

Además, Miguel Tellado ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios.

El PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas.

