La comparecencia de Mazón en la comisión de la dana, en frases

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha comparecido este martes en Las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Durante su intervención, Mazón ha afirmado que el día de la dana nadie le pidió "permiso para refrendar ni para refutar ninguna decisión del Cecopi" y ha dicho que estuvo "atento, haciendo llamadas para conocer la situación".

Estas son las frases más destacadas de la declaración de Mazón:

Responsabilidad

"Mi persona sigue siendo la gran excusa política de las causas de la tragedia y para eludir la responsabilidad del Gobierno en la tragedia"

"He reconocido errores y si hubiera sabido lo que sé ahora mi agenda hubiera sido distinta"

"Todos saben las llamadas que hice yo ese día, pero las que no recibí fueron la de Pedro Sánchez, Adif, el ministro del Interior, la delegada del Gobierno o la delegación de la Policía..."

"Nadie ha asumido más responsabilidad política que yo"

"Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India".

Alerta a la población

"¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población?"

"El centro de emergencias hizo todo lo que estaba en su mano”

"¿Cómo se pudo pasar de un caudal casi seco a un tsunami en pocos minutos?"

"Quizás no me llamaron porque poco tenía que aportar operativamente a la emergencia"

"Si el mensaje no llegó a tiempo para la Horta Sud no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el Cecopi ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde"

"Me resisto a pensar que ninguna agencia pudiera haber retenido información que hubiera servido para salvar vidas"

"Si Salomé Pradas hubiera sabido que el Poyo se estaba desbordando me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba, pero nadie le informó de ello y, por supuesto, nadie me pidió permiso para refrendar ninguna decisión del Cecopi, ni ningún aviso como el ES-Alert"

Comida en el Ventorro

"Esa comida fue un encuentro profesional con una profesional. Una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación", ha dicho Mazón sobre la comida con Vilaplana

"Es imposible que se analizaran cuestiones que fueran más allá de la comida de trabajo"

Atención a las víctimas