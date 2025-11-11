CHS expone al público proyecto nuevo emisario depuradora Mar Menor Sur

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha sacado a información pública el proyecto de construcción, y el estudio de impacto ambiental, del nuevo emisario de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur, en Cartagena.

Este trámite supone el inicio del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria establecido en la legislación vigente, para lo cual también se han remitido consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

La actuación prevista por la CHS consistirá en la reposición del tramo dañado, con una longitud de 750 metros, siguiendo el mismo corredor del trazado del emisario actual. El tramo final del emisario, en buen estado, se reaprovechará íntegramente tras su reacondicionamiento y limpieza, y se crearán nuevos accesos para su mejor mantenimiento.

En total, el proyecto de construcción del nuevo emisario contempla un presupuesto base de licitación de cerca de 6,6 millones de euros, que se financiará con fondos propios de la CHS, organismo dependiente de la Administración General del Estado.

La obra fue declarada de interés general por la Ley del Plan Hidrológico Nacional y, a su vez forma, parte de las actuaciones del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor.

La EDAR Mar Menor Sur recoge las aguas residuales de El Carmolí, Los Urrutias, Estrella de Mar, Los Nietos, Mar de Cristal, Playa Honda, Los Belones, Llano del Beal, El Algar, Cabo de Palos y La Manga.