Un alcalde de Vox en Jaén lanza en su negocio un calendario franquista.

El alcalde de Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, (Vox) ha lanzado un calendario franquista con la imagen del dictador y donde puede leerse ‘Franco, Franco, viva España, arriba España’, con la finalidad de regalárselo a los clientes de la gestoría de su propiedad.

Ha sido el alcalde el que ha difundido en sus redes sociales este calendario que, según expone, distribuirá entre los clientes de la gestoría, que en la actualidad está a nombre de su anterior pareja.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Jaén han indicado que desde el momento en el que se ha tenido conocimiento del calendario se ha dado traslado a la Secretaria de Estado de Memoria Democrática y se ha abierto el correspondiente expediente.

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, ha calificado de “vergüenza y bochorno nacional” la difusión de un calendario con la imagen de Franco por parte del alcalde de Puente de Génave y ha pedido que “caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables de esta “barbaridad”.

“Exaltar un régimen dictatorial que trajo muerte, represión, pobreza, miseria y atraso a nuestro país es un insulto que ofende y humilla a las víctimas y a sus familiares. Y, desde luego, no debería quedar impune, máxime cuando estamos en una provincia en la que hubo miles de personas fusiladas”, según Valdivia.

Valdivia ha recordado que este alcalde de Vox es “reincidente”, puesto que en años anteriores también ha difundido esta apología del franquismo, y ha lamentado que su conducta “manche el buen nombre de Puente de Génave a los ojos de toda España”.

“Es un comportamiento impropio de un alcalde que representa a todo un municipio y a todos sus vecinos y vecinas sin excepción. Y los representa legítimamente, por cierto, gracias a que hay democracia y libertad en nuestro país”, ha apuntado.

El responsable socialista ha lamentado que “estos sean los compañeros de viaje del PP” y que sería importante escuchar a algún líder del PP de Jaén “condenar estas apologías de la dictadura”.

“El PP de Jaén debería aclarar si está cómodo con estos socios de la ultraderecha”, ha precisado Valdivia.

Críticas de Adelante Andalucía y PCE

Por su parte, Adelante Andalucía ha pedido la intervención de la Fiscalía por un posible delito contra la ley de memoria democrática a raíz de la difusión del calendario con simbología franquista.

"La difusión de material que exalta la dictadura franquista, proceda directa o indirectamente del círculo del alcalde, no solo es inadmisible democráticamente, sino que podría constituir una vulneración de la legislación vigente", ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía en Jaén, Alejandro Cabrera.

A su juicio, el alcalde debe aclarar "cómo es posible que calendarios con simbología fascista hayan salido de su entorno político" y considera que, "si se confirma cualquier responsabilidad, deberá asumirla".

El dirigente cree que la ley de memoria democrática establece la obligación de todas las administraciones de impedir y sancionar cualquier exaltación del franquismo.

También el Partido Comunista de Jaén ha condenado la difusión del calendario franquista por parte del regidor de Puente de Génave y le ha exigido que retire el anuncio en sus redes sociales.

"Tanto la promoción como la distribución de la imagen del dictador es exaltación del franquismo y, por tanto, no es algo anecdótico ni nostálgico, es una provocación y una ofensa directa a la memoria democrática, a las víctimas del franquismo y a toda la sociedad", señala el PCE en un comunicado.

El PCE entiende que "con la promoción pública de la imagen de Franco se pretende blanquear la dictadura fascista y se permite el avance del discurso reaccionario y autoritario".