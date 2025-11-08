Cargas policiales
Tres detenidos en una manifestación neonazi de 'Núcleo Nacional' en Madrid
La Policía Nacional ha intervenido con varias cargas para dispersar la protesta autorizada bajo el lema “Contra la impunidad de los políticos corruptos”
Redacción
Agentes de la Policía Nacional han detenido este sábado a tres personas durante una manifestación convocada por el grupo neonazi 'Núcleo Nacional' frente al Congreso de los Diputados, en pleno centro de Madrid, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid
Durante la protesta, que contaba con autorización, los asistentes han lanzado insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, han entonado himnos fascistas como el Cara al sol y han coreado consignas xenófobas.
La marcha celebrada bajo el lema 'Contra la impunidad de los políticos corruptos', que comenzó alrededor de las 19:00 horas, ha reunido a decenas de simpatizantes de esta organización que se autodefine como nazi. Ante la presencia de símbolos y cánticos de carácter fascista, unidades de la UIP (Unidad de Intervención Policial) han acudido para controlar la situación.
Tras varios momentos de tensión y varias cargas policiales, los manifestantes se han dispersado.
