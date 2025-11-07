Sánchez pide elecciones en la Comunidad Valenciana para "romper con el negacionismo climático" de PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado, por primera vez, la necesidad de convocar elecciones en la Comunidad Valenciana, una petición que los socialistas valencianos vienen demandando desde el 29-O y, especialmente, desde el pasado lunes cuando el president Carlos Mazón anunció su dimisión. "Una amplia mayoría de la ciudadanía valenciana pide elecciones para romper la mayoría negacionista de PP y Vox", ha afirmado Sánchez en referencia a la emergencia climática. "Si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y Vox y no la voz de la ciudadanía", ha añadido.

Lo ha hecho en su comparecencia ante los medios de comunicación, después de participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30) celebrada en Brasil; y horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la dimisión de Mazón para sorpresa de la Generalitat; sus responsables han asegurado que este documente "solo genera confusión". A ello ha contribuido más Sánchez en su comparecencia al referirse a Mazón como "expresident", aunque este sigue en funciones hasta la elección de un nuevo presidente en las Corts Valencianes.

En el contexto de la cumbre climática, el socialista ha transmitido su preocupación "porque las negociaciones que se están produciendo entre el PP y Vox deriven en un desmantelamiento de la agenda climática" y de toda la arquitectura económica para hacerle frente; sobre todo, en una zona, como la del Mediterráneo, que se "ha visto afectada por sus consecuencias".

Compromiso con la "ciencia y la razón"

En opinión de Sánchez, la responsabilidad de las 229 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre, a la que se unen otras ocho de Castilla-La Mancha y Andalucía, no recae únicamente en la "negligencia" de Mazón, sino en una mayoría parlamentaria, la del PP y Vox en las Corts, que "ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta a los efectos de la emergencia climática". Cabe recordar que una de las primeras decisiones del Consell de los populares y la ultraderecha tras llegar al gobierno, cuando Emergencias era competencia de los de Abascal, fue la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

Con la petición de elecciones, el socialista aspira a abrir la puerta a un "futuro diferente", mucho "más comprometido con la ciencia, la razón y las políticas públicas que mejoren la defensa de la Comunidad Valenciana frente a la emergencia climática.

Dimisión "insuficiente"

Desde el pasado lunes, los socialistas insisten en pedir una convocatoria electoral en la Comunidad Valenciana. Lo hizo la propia ministra Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, el lunes, minutos después de la comparecencia de Mazón en el Palau de la Generalitat. Y, desde entonces, están repitiendo el mensaje en las redes sociales del PSPV-PSOE con lemas como "Volem votar" o "Feijóo y Abascal no decidirán el futuro del pueblo valenciano".