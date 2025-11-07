Feijóo anuncia una proposición de ley para que la falta de Presupuestos no afecte a las pensiones

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no afecte a la actualización de las pensiones. En un discurso en Ciudad Real, donde clausuró un acto por el XXX aniversario de la Unión Europea de Mayores, el líder de la oposición aseguró que los jubilados "no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto". Y recordó otra iniciativa, anunciada hace días por el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, para evitar las transferencias de créditos entre secciones presupuestarias, cada una correspondiente a los distintos ministerios, y bloquear así lo que los populares consideran un subterfugio del Ejecutivo de Pedro Sánchez para seguir gobernando sin unas cuentas públicas en vigor, lo que ocurre desde la legislatura pasada.

La ofensiva del primer partido de la oposición en este terreno tiene una tercera pata, anunciada por el propio Feijóo a comienzos del curso político, el pasado septiembre, cuando detalló su propuesta de reformar la ley para que si un presidente, como ahora Sánchez, prorroga por segundo ejercicio consecutivo los Prespuestos, automáticamente las Cortes Generales queden disueltas y se celebren elecciones generales. El presidente del PP explicó en su momento que los servicios jurídicos del partido estudiarían la medida, que provoca serias dudas sobre su constitucionalidad, lo que obligaría a una reforma de la Carta Magna para llevarla a cabo.

En cualquier caso, Feijóo no suelta la prenda en su oposición al Gobierno de señalar que gobierna con los Presupuestos de 2022, en la legislatura pasada, y que ni siquiera ha presentado un proyecto de los mismos antes las Cortes, lo que según la Constitución es obligación del Gabinete cada otoño.

Pese al anuncio de este viernes, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2021 una ley que liga las pensiones al aumento de la inflación y que el PP votó en contra en el Congreso. De hecho, el Ejecutivo ha revalorizado el poder adquisitivo de los jubilados incluso en situación de prórroga presupuestaria en 2024 y 2025. Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social apuntan que "quien puso en peligro a los pensionistas a finales del 2024 fue el PP, que contribuyó a que decayera el real decreto, lo que provocó que se tuviera que aprobar un nuevo real decreto Ley, para aplicar la subida correspondiente a este año".

Por su parte, fuentes de Génova explican que el anuncio de Feijóo de este viernes incide en que las pensiones se revaloricen "automáticamente", sin necesidad de que el Gobierno apruebe un real decreto Ley que "tenga que pasar por el Congreso", en el contexto actual de fragmentación parlamentaria y tras la ruptura en las relaciones entre Junts y el PSOE.

Contra el "muro" entre mayores y jóvenes

El líder del PP quiso hacer precisamente ese anuncio en un acto sectorial de mayores, donde aseguró que si a Europa se le ha conocido siempre como el viejo continente, ahora esa denominación es más precisa que nunca. "El continente con la mayor crisis demográfica posiblemente del mundo. En mi opinión ese es el mayor de los retos que tiene Europa", sentenció al respecto.

Feijóo afirmó que "un país que cuida a sus mayores debe hablar de todos los problemas y de todos los desafíos de esos mayores", entre los que incluyó en primer lugar "la financiación del sistema público de pensiones", pero también de la "gestión y financiación de la dependencia" y de la "necesidad de incrementar las plazas de mayores en las residencias". El líder conservador recordó que "llevamos toda la legislatura recordando que un país no puede vivir indefinidamente sin aprobar sus cuentas públicas. ¿Por qué? Porque todo se para, y se violan los derechos de los ciudadanos".

En ese contexto, Feijóo se pronunció contra el conflicto generacional, que no dudó en definir como "un muro" que se pretende levantar entre los españoles de mayor edad y los más jóvenes. Por ello, les pidió a quienes le escuchaban, miembros de esa Unión Europea de Mayores, que contribuyan a colaborar con los jóvenes, y a cuidarse mutuamente. "Es una causa común, y quizás la más importante de la que tenemos entre manos. Se dice con frecuencia que los jóvenes no reconocen los sacrificios de los mayores, pero las generaciones mayores tenemos que comprender las enormes dificultades de los jóvenes", les espetó, asegurando que si bien estamos ante la generación "más digital y formada" también es la "más precaria y más desmotivada y desesperanzada", entre otras cosas proque "viven en habitaciones, que no en casas, y aplazan sus aspiraciones vitales, como tener hijos, porque no tienen capacidad económica para mantenerles", algo que motivó el aplauso de quienes le escuchaban.