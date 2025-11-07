Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo anuncia una proposición de ley para que la falta de Presupuestos no afecte a las pensiones

El líder del PP dice que los jubilados "no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no afecte a la actualización de las pensiones. En un discurso en Ciudad Real, donde clausuró un acto por el XXX aniversario de la Unión Europea de Mayores, el líder de la oposición aseguró que los jubilados "no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto".

Noticia en elaboración.

