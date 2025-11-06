Zelenski viajará a España en los próximos días para reunirse con Sánchez

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará a España de visita oficial en los próximos días y será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según confirman a El PERIÓDICO fuentes gubernamentales. La agenda del mandatario ucraniano "aún se está trabajando", según dichas fuentes, pero, según avanzó la cadena SER, Zelenski visitará el Museo Reina Sofía para ver el Guernica, del artista malagueño Pablo Picasso.

Por motivos de seguridad no se conoce oficialmente la fecha exacta de la visita que realizará Zelenski en este mes de noviembre, que será el segundo viaje oficial del presidente ucraniano a España, después del que realizó en mayo de 2024. Entonces, Zelenski fue recibido por Sánchez en la Moncloa y visitó el Congreso de los Diputados. También pisó suelo español en octubre de 2023, cuando acudió a Granada a la cumbre de la Comunidad Política Europea.

Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano. En su primer visita a España, el mandatario ucraniano firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional". Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

A la espera de que se confirme la fecha de la visita, Pedro Sánchez participa desde este viernes en la Cumbre del Clima (COP 30) de Belém (Brasil) y a continuación irá a la cumbre CELAC-Unión Europea en Santa Marta (Colombia) con los países del Caribe.