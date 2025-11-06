La receta de la “escucha” de dos políticos de PSOE y PP para abrir Diálogos (im)Posibles entre diferentes

Los primeros Diálogos (im)Posibles de EL PERIÓDICO y beBartlet en Madrid han logrado abrir un oasis en medio de la polarización actual para sentar a dos políticos diferentes de PSOE y PP a compartir posiciones. Sentarse y dialogar, algo poco frecuente en el contexto actual. Incluso a extender recetas para hacer posible el “diálogo” entre diferentes. María Márquez (Huelva, 1989), portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE andaluz, y Juan Carlos Caballero (Valéncia, 1989), portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, han coincidido en reivindicar la “escucha”.

“En un momento de cada vez más crispación y polarización política, el reivindicar el sentarse y escuchar es casi un acto de rebeldía”, lamentó Caballero, poniendo en valor en todo momento la política de cercanía y el municipalismo. Su “maestra”, la alcaldesa de Valéncia, María José Catalá, “me enseñó que la política no es ruido”, aseguró para poner en valor este manual.

Márquez recurrió al concepto psicológico de la “relatividad perceptiva” para visualizar un mundo donde existen “muchos diálogos”, empatizar con el otro y relativizar la razón de cada cual. “Si uno ve un seis, pero otro un nueve, defendemos lo que vemos y ambos tenemos razón. La grandeza es levantarse de la silla y ver que desde su perspectiva hay un nueve. Ayuda a empatizar y generar marcos comunes donde todos quepamos. Construir y quitar esos bloques de diálogos imposibles”, concluyó. Para ello, apostó también por evitar contribuir a la “cámara de eco”, a lo que tienden las redes sociales.

“Generar espacios de escucha es lo primero que hacer para dialogar. Muchas veces no escuchamos al de enfrente”, lamentó Márquez, para quien la política es una reivindicación misma de la vocación de servicio de público. Caballero insistió en su visión de la política como un trabajo con la sociedad “y necesaria para la democracia”. El dirigente popular relató su experiencia como concejal responsable de emergencias, que le lleva a dormir siempre con el teléfono encendido y a acudir cuando ocurre algo, porque "quiero saber lo que ocurre en mi ciudad", relató. Poniendo como ejemplo el incendio del barrio Campanar, en 2024, que dejó un edificio reducido a cenizas, Caballero explicó las lecciones aprendidas de esa tragedia, tanto en la dotación de más medios a los bomberos municipales, incluso "escaleras más altas", detalló, hasta "fachadas ventiladas" en los edificios de la ciudad.

Consensos en las instituciones

La socialista y el popular reivindicaron los consensos en las instituciones con ejemplos concretos. Márquez la ley de memoria histórica y democrática aprobada en 2017 en el Parlamento de Andalucía "sin ningún voto en contra, algo hoy impensable", y Caballero las políticas verdes o de apoyo al colectivo LGTBI que ha negociado con la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, ante el rechazo de Vox, su socio de gobierno.

Posiciones a las que animaron desde el público la exvicepresidenta y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien desde la voz de la experiencia pidió a Márquez y a Caballero "cavad más hondo", apelando a su "formación", mayor, dijo, que la de su generación, donde proliferaron perfiles más "autodidactas", según relato quien ha sido ministra con dos presidentes distintos, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Calvo, que arrancó el aplauso de los presentes, afirmó que para superar la actual situación de polarización, o incluso de "violencia", conviene no tratar de llevar razón en cada momento. "Llevar razón es un vicio, como fumar, que hay que dejar", sentenció de manera gráfica al respecto. La presidenta del Consejo de Estado, con una larga trayectoria de gestión y negociaciones a su espalda, reflexionó con los presentes que "un buen pacto es el que te deja medio contento y medio triste", porque en caso contrario, advirtió, España estaría "condenada" a repetir lo peor de su historia, entre lo que citó los alzamientos militares del siglo XIX y los golpes de Estado del siglo XX.

El diálogo estuvo presentado y conducido por el director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, y por el socio y vicepresidente de beBartlet, Nacho Corredor. Sáez entonó el mea culpa por lo que respecta a los medios de comunicación en el clima de polarización que vive el país. "Hay una parte de lo que está ocurriendo que es responsabilidad de los medios", señaló, al tiempo que abogó porque los periódicos "demos ejemplo y creemos plataformas como esta, donde la gente pueda conocer al otro. Un periódico es un buen sitio donde ponerte en el lugar del otro", sentenció. Igualmente, diagnosticó como un mal la desaparición casi total de los editores de prensa en España, y señaló como una gran fortaleza del Grupo Prensa Ibérica la de contar "con una familia de editores", la familia Moll. "Si lo que tienes es un fondo de inversión que quiere recuperar la inversión que ha hecho, y a toda costa, te has equivocado de negocio", concluyó su reflexión.